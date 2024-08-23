2024-25賽季英格蘭超級足球聯賽上周開鑼，首輪賽事無太大意外，上季排名前4的球隊都順利贏球，惟熱刺作客未能戰勝升班馬萊斯特城，以及水晶宮被裁判吹走了一個進球，最終作客不敵布倫特福德，是稍微與盤口有出入的兩場比賽。

第一輪過後暫居榜首的是「海鷗」布萊頓，首戰憑著三笘薰、維爾貝克(Danny Welbeck)和阿丁格拉(Simon Adingra)的進球，作客3：0大勝「太妃糖」艾佛頓。布萊頓第二周回歸主場，迎來主場開幕戰1：0絕殺富勒姆也取得首勝的「紅魔」曼聯，布萊頓近兩個賽季對戰曼聯勝多負少，總計4場聯賽和1場足總盃的戰績是3勝2負，當中22-23賽季足總盃4強是PK敗，4場聯賽3勝1敗，唯一敗績是上賽季收官戰，兩隊排名大致底定的情況下，曼聯作客贏2：0結束賽季。以雙方開季的狀況來看，海鷗熱身賽4戰全勝，比起2勝3敗的曼聯顯然更早進入狀況，曼聯上周在社區盾PK不敵曼城，首輪對中下游球隊富勒姆也踢得掙扎，作客對海鷗也沒有看好的理由，推薦布萊頓主場勝。

曼城、兵工廠和利物浦首輪不約而同都以2：0戰勝對手，不過3隊都不算贏得輕鬆。曼城面對繼續大肆招兵買馬的切爾西，上半場由哈蘭德(Erling Haaland)首開紀錄，但隨後雙方呈現拉鋸，切爾西也曾進球扳平可惜越位在先，曼城直到84分鐘靠著上賽季由切爾西轉會加盟的克羅埃西亞中場科瓦西奇(Mateo Kovačić)的世界波才鎖定勝局。曼城本周也回到主場，面對以英冠亞軍身分升級的伊普斯維奇，應該可以順利過關，甚至有可能迎來一場大勝，推薦總分大小3.5球(大)。

兵工廠首輪開門紅，主場2球擊敗狼隊，薩卡(Bukayo Saka)和哈弗茨(Kai Havertz)各1進球1助攻表現最佳，不過槍手在防守上犯了不少錯，上季表現十分穩健的法國中衛薩利巴(William Saliba)多次傳球失誤，帕蒂(Thomas Partey)在中場的防守也險象環生，所幸門將拉亞(David Raya)屢救險救力保大門不失。槍手第二輪即面臨考驗，作客上賽季慘遭雙殺的阿斯頓維拉，兵工廠上賽季只輸曼城2分而未能奪冠，對維拉丟掉6分可說是影響極大。維拉本季以聯賽第4名的成績獲得歐冠資格，夏季轉會大展拳腳，已耗資1.76億歐元收購8名球員，包括艾佛頓的防守中場大將奧納納(Amadou Onana)、切爾西的左後衛馬特森(Ian Maatsen)、尤文圖斯中場巴雷內切亞(Enzo Barrenechea)和前英格蘭中場國腳巴克利(Ross Barkley)等好手助陣，維拉首輪作客西漢姆聯也以2：1順利取得3分積分。槍手今年夏天收穫不多，目前只補進了一名義大利後衛卡拉菲奧里(Riccardo Calafiori)，以及正式簽下門將拉亞，從開季的狀態看來仍未調整到最佳，本場作客看好阿斯頓維拉主場不敗，推薦讓分0：1，選擇「阿斯頓維拉0：1」。

最後一場來看看利物浦，首輪作客對難纏的伊普斯維奇，直到60分鐘才打破僵局，第二輪回到主場對壘布倫特福德，相信會踢得更有信心。紅軍今夏比槍手還省，至今沒有簽下任何球員，還釋出了馬蒂普(Joel Matip)、把小將卡瓦略(Fábio Carvalho)賣給了本場的對手，還有外借拉姆西(Calvin Ramsay)和威廉斯(Rhys Williams)兩名小將，加上蒂亞戈(Thiago Alcántara)退休，所幸上季困擾紅軍的傷病問題已經解決，前主帥克洛普(Jürgen Klopp)留下的陣容仍然深厚，回到主場的紅軍依然值得信賴，讓分過盤仍是首選，推薦讓分1：0，選擇「利物浦1：0」。