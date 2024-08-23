台北市環評委員23日審查「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程環境影響說明書」，決議通過，但需依環評委員所提意見補充修正，並送環保局核備才可動工。委員提出，透水性鋪面和綠屋頂綠化等減少，有無其他的補償措施及確切數據，並建議可採棚架式綠屋頂，不僅增加屋頂綠化，還可達遮陰效果。

第一魚果市場改建工程受到道路變更及新增物影響，前項原先都審通過設計圖為兩線道，現今為因應車流量大需求，變更為雙向4線道，使得原先設計地下室開發面積、透水性鋪面積、綠屋頂綠化面積等下降；後者新增活動廣場、頂樓機房等，故依法舉行環境影響說明書變更。

委員指出，變更對照表中，透水性鋪面及綠屋頂綠化面積皆減少，與盡可能增加綠化面積及地表透水性，以因應高氣溫及都市熱島效應的調適政策並不一致，質疑有無其他積極的補償措施？

委員表示，綠屋頂率下降逾3800平方公尺，大部分是因中央大草坪被拿去做活動廣場，建議可採用棚架式的屋頂，設置棚架讓攀爬植物生長，既有遮陰效果，未來若辦理活動也較涼爽。

東達工程顧問公司說明，雖然透水性鋪面及綠屋頂面積降低，但在補償措施上，增加一樓保水透水溝 1187公尺、基地種植小喬木的數量增加約 40 多株及屋頂花園增加食農植物區約 100平方公尺；屋頂花園式配合機房調整及屋頂載重，未清楚處會加強說明；變更理由則是依環評法規定，配合都設結果做變更，其他不足將書面補充。

東達工程顧問公司說，依據《台北市新建建築物綠化實施規則》所規範屋頂綠化面積應達50％，屋頂面積約有5萬1677平方公尺，不可綠化面積為1萬7930平方公尺，故應綠化面積應達1萬6873平方公尺，此次綠屋頂綠化面積，從原先2萬2584降至1萬8747.8平方公尺仍優於法規。