08/24(六) 07:05 休士頓太空人@巴爾的摩金鶯

本週美國職棒將進行美聯兩強對決，美聯西區龍頭太空人將挑戰美東第二的金鶯，雙方將在金鶯主場進行四連戰，首戰太空人靠著打線得點圈適時的發揮以6:0拔得頭籌，系列戰第二場雙方皆派出年輕投手應戰。太空人先發投手布朗(Hunter Brown)近三場拿下2勝0敗防禦率僅2.18;金鶯則派出八月份僅一場出賽6.1局失掉2分投出優質先發但吞下敗投的波維奇(Cade Povich)，雙方投手穩定度將是左右勝負的關鍵。

客隊太空人從開季慘澹戰績，到如今觸底大反彈，一舉以69勝58敗暫居美聯西區龍頭，陣中主力打者阿土伯(José Altuve)、布萊格曼(Alex Bregman)以及艾爾法瑞茲(Yordan Álvarez)組成的恐怖三連星，在6月份開始手感逐漸加溫，也帶動太空人的戰績，先發投手布朗雖然近況表現不差，但本季對戰右打者被打擊率高達0.293，且近三場先發雖然拿下兩勝但都投出2次保送，對於得點圈把握度極高，且善於團隊壘包堆積的金鶯隊打線，將是不小的考驗。

主隊近10場僅拿4勝，球隊表現不算太佳，也因此被洋基隊超車掉至美聯第二名，打線部分金鶯年輕且有爆發的打者群拉奇曼(Adley Rutschman)及韓德森(Gunnar Henderson)雖然近況有點小低潮，但金鶯整體打線在主場表現優於客場，有機會在主場再次找回打擊自信，先發投手波維奇本季主場戰績1勝4敗，且對戰右打者被打擊率高達0.278，太空人陣中主力右打阿土伯及布萊格曼可能在本場比賽要特別留意，雙方系列戰第二場可能因投手壓制力不足，形成一場打擊戰，，推薦投注「全場大小分玩法-大分」。