陳姓司機表示，一名男乘客搭上他車後，說要到那瑪夏區，他因對山區道路不熟，由於行經沿路都坍了，但男乘客仍指引他前進駕駛，說可以過去，車子開到青山巷坍方路段前方時，乘客低聲說：「開過去、開過去」，「車就飛過去了」，車輛毫髮無傷通過坍方路段，他回神後往查看，「郎客打著赤膊走了！」。（擷取自社會事新聞影音）

農曆7月載到魔神仔？8月3日那瑪夏青山巷道路受凱米颱風影響，導致道路坍方，55歲陳姓計程車司機在山下載到1名男客人，客人指引他從那瑪夏方向開，結果行經坍方路段時，陳男聽見乘客低聲說：「開過去、開過去」，車子竟莫名開過坍方路段，陳男回頭一看，發現男客人不見，嚇得緊急報警。

員警到場後確認，陳男載的是人不是鬼，男乘客趁司機不注意時下車，自行步行返家，警方已聯繫2人，協助商討處理車資事宜。

警方表示，8月3日農曆7月鬼門開的前一天，陳姓計程司機報案，指自己受困在那瑪夏青山巷一處、受凱米颱風影響的坍方道路上，員警獲報到場，將陳男載至南沙魯管制站，並詢問他為何會開車上山受困。

陳姓司機表示，一名男乘客搭上他車後，說要到那瑪夏區，他因對山區道路不熟，由於行經沿路都坍了，但男乘客仍指引他前進駕駛，說可以過去，車子開到青山巷坍方路段前方時，乘客低聲說：「開過去、開過去」，「車就飛過去了」，車輛毫髮無傷通過坍方路段，他回神後往查看，「郎客打著赤膊走了！」。

陳姓司機嚇到報警處理，警方介入調查後，確認陳男搭載的乘客是人不是鬼，並查出該名乘客是33歲王姓男子住在那瑪夏瑪雅里，王男供稱，因當時見司機開過坍方路段後不再前進，叫他沒有回應，才會自行開車門下車走路返家，不是故意不付車資。

警方表示，陳姓司機車輛在坍方處無法開下山，該計程車於8月9日，由司機自行請廠商拖吊返家，另外車資部分，經司機與乘客聯繫，交由雙方自行處理。