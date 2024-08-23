製鞋大廠來億-KY（6890），受惠adidas及HOKA客戶訂單加持，2024年上半年合併營收175.37億元、年增33.74％，稅後純益達18.13億元，年增4.93倍，EPS 8.1元，高於去年同期1.39元，甚至超過去年全年度EPS 6.26元，今年度EPS是否挑戰2022年度的11.39元，備受矚目。

法人預期，依歷史經驗，來億今年下半年合併營收，有望逐季增長，加上迎接產業旺季第四季的來臨，下半年將優於上半年，在營收及工廠產能稼動率提升下，公司獲利持續增加可期。

來億今年第二季合併營收97.66億元，年增28.62％，營業毛利率21.02％，不僅優於今年第一季19.09％，也優於去年同期10.43％，營業利益率13.17％，優於同期的3.18％，稅後純益10.75億元，年增3.02倍，EPS為4.72元，高於去年同期1.22元，也高於第一季EPS 3.36元。

來億表示，由於生產及客戶品牌組合改變，2024年上半年度毛利率20.16％，高於去年同期的11.21％，營業利益率12.36％，高於去年同期的2.76％，稅後純益達18.13億元、年增4.93倍，EPS 8.1元，優於去年同期的1.39元，更超過去年全年度EPS 6.26元。