苗栗縣頭份市永貞宮每年舉辦中元普渡，23日統一在永貞宮發放普渡物資給弱勢家庭，總額約1百萬元，市公所頒發感謝狀給新雅獅子會等贊助團體。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市永貞宮每年舉辦中元普渡，多年來都將各信眾普渡物資集合起來，捐給有需要的弱勢家庭，今年更獲得竹南鎮中港慈裕宮捐助普渡物資，23日統一在永貞宮發放，總額約1百萬元，頭份市公所及苗栗縣新雅獅子會共襄盛舉，贊助這項「把愛傳千里 愛心物資捐贈」活動，在民間傳統平安月帶來滿滿的祝福。

苗栗縣議會副議長張淑芬接任永貞宮主任委員以來，發起信眾將中元普渡物資捐助給弱勢家庭，獲得多數信眾支持，每年集結捐助普渡物資數量持續上升，今年更獲苗栗縣最資深媽祖廟－竹南鎮中港慈裕宮，以及苗栗縣新雅獅子會等支持物資，使得捐助物資達到歷年最高的100萬元，嘉惠許多弱勢家庭。

苗栗縣新雅獅子會為苗栗縣頭份市在地社團，旨在營造「希望家園」，透過募集及贈與物資予弱勢團體等實際行動，讓其感受來自社會各界的愛心。會長陳延嘉表示，希望藉由此次活動，持續進行關懷，支持弱勢團體走下去，給予溫暖的愛，並期許這份感動可以轉化為面對未來困境的一份動力。

頭份市長羅雪珠特別指派市公所機要秘書譚金榮，到場頒發感謝狀給予新雅獅子會、頭份永貞宮等，誠摯感謝所有參與活動人士，並表示頭份市處處充滿愛，是一個有愛的城市，而來自四方的善心人士今日齊聚一堂，貢獻自身能力，推廣慈善，贈與的不只是物資，而是大家滿滿的愛心和關懷。