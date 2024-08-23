台南地檢署技士退休10年的王脩文，返回麻豆故鄉接手父親的文旦園，今年受麻豆文旦四冠王林建良鼓勵，首度參加台南市文旦評鑑，就闖進入圍名單，雖然評鑑結果要到27日才出爐，還不知道是否獲獎，但他開心表示，每天光忙著裝箱出貨已分身乏術，入圍已是「肯定」，得不得獎無所謂。

王脩文的文旦目前堆積如山，和家人每天忙著裝箱出貨，分身乏術。（寶智華攝）

王脩文目前種植5分地，除了講究施肥時間與種類，更堅持不用除草劑，加強園區排水管理，在栽培管理上勞心盡力，在其他果農眼中是相當努力勤快的模範生；日前凱米颱風過境，王脩文的果園也難免一度淹水，但積水不久即退，不致遭受重創。

王脩文表示，幾年前新竹竹科及竹北的朋友碰巧嚐到他的文旦，覺得他的文旦甜中略帶微酸，風味獨到，口感細緻，各下訂200箱，當作秋節伴手禮，吃過的都說好，就這樣一傳十，十傳百的口耳相傳，從新竹開始擴散到全台各地，每年3萬台斤產量都被預購逾9成，他完全不知道客源從何而來，只能從訂單檔案分辨是否為老顧客。

王脩文表示，他的文旦只分2個等級，一種是每台斤100元，每箱10台斤共12顆；再來就是每箱16顆的精選版，每台斤150至200元，等於每箱的價格從1000元至2000元，老實說「不便宜」，不過他敢打包票自豪說：「因為品質有到那個程度」，否則不會每年都七早八早被預購9成以上。

王脩文今年註冊了自有商標「金柚園」。（寶智華攝）

王脩文說，他一直默默賣文旦，今年剛註冊了商標「金柚園」，麻豆區文旦四冠王林建良嚐了他的文旦後，認為他的文旦夠水準，鼓勵他去參加評鑑，他決定首度報名參賽；台南市農業局23日公布2024年文旦評鑑的入圍名單，朋友通知他獲選，他才知道自己入圍。

王脩文說，其實有沒有參賽、得不得獎，對他而言，他的日子還是一樣要每天都忙著裝箱、出貨，不會有什麼改變，但是入圍就已是肯定，他心裡欣慰又高興。