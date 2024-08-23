今年度所有得獎的神豬、神羊都會供奉在義民廟前廣場，讓各地遊客體驗這一年一度的客家重大盛事。（邱立雅攝）

新埔褒忠義民廟建廟236周年，行政院長卓榮泰、客家委員會主委古秀妃、新竹縣長楊文科等人23日前往參與客家族群的重要祭典，與信眾共同祈求義民爺保佑，神豬、神羊也在廟前廣場獻供，吸引眾多民眾圍觀拍照。卓榮泰更以團結打拚、文化傳承、韌性的特質3點與鄉親共勉。楊文科也透露，院長帶來的人潮讓他首度拜託警察用機車載他入場。

褒忠義民廟義民節祭祀大典23日為整個祭典的重頭戲，卓榮泰特地前來參與盛會，他表示，這是台灣非常獨特且保存歷史久遠的祭典活動，很高興能親身參與國家級的民俗文化祭典，此次來到義民廟有3項精神要與大家一起共勉，包括團結打拚、文化傳承以及韌性的特質。

楊文科致詞時透露，現場鄉親太熱情，院長帶來的人潮滿滿，車子都進不來，讓他第一次拜託警察用摩托車載他進義民廟。楊文科表示，客家的信仰中心就是義民廟，除了是客委會明訂為台灣客庄12大節慶之一，也是文化部認證的重要台灣民俗之一，義民爺的精神是晴耕雨讀及忠義，客家人才輩出，如吳濁流、鄧雨賢、龍瑛宗等，一直是大家學習的榜樣，新竹縣政府也大力推動並投資教育軟硬體資源，希望行政院多多支持。

忠義精神則表示客家人非常團結，講究忠孝節義，知道要效忠國家、保家衛國。楊文科也感謝此次輪值的石光聯庄祭典區的所有工作人員，雖然祭典區不大，但卻非常熱情，讓此次祭典順利圓滿地進行。

為了感念義民爺忠義精神，客家族群以自行飼養的豬羊來敬獻義民爺，更有祈求「風調雨順、國泰民安」的意義。文化局表示，此次特等獎神豬重1397台斤，飼主為范阿桂信士，特等神羊角長度3尺9分，飼主為張徐甜妹信士。

文化局表示，今年度所有得獎的神豬、神羊都會供奉在義民廟前廣場，讓各地遊客體驗這一年一度的客家重大盛事，廟方也為信眾精心準備甜粥、魯肉飯、米苔目、仙草茶等客家美食，分享給前來參與祭典的遊客與民眾，希望同沾義民爺的福氣，祈求義民爺的保佑及祝福，也共同參與見證義民文化的傳承及歷久彌新，讓義民爺的忠義與佑民精神持續傳承。