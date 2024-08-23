雪霸國家公園管理處配合國家2050淨零轉型目標，在8月舉辦3場淨零碳排系列活動，首2場已在汶水遊客中心登場。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園園區森林資源豐沛，為我國重要的自然碳庫之一，雪管處配合國家2050淨零轉型目標，在8月舉辦3場淨零碳排系列活動，前2場「自然（樹木）碳匯增能工作坊」及「組織碳盤查概念及計算說明」已陸續在汶水遊客中心登場，讓與會者深刻瞭解樹木碳匯、組織碳盤查重要性及我國未來淨零減碳的目標。

雪霸國家公園管理處配合國家2050淨零轉型目標，在8月舉辦3場淨零碳排系列活動，首2場已在汶水遊客中心登場。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪管處首場的自然（樹木）碳匯增能工作坊，邀請農業部林業試驗所李隆恩副研究員及國立中興大學森林學系曾喜育教授團隊協助，向與會者說明國際溫室氣體重要減量協議演進、我國淨零轉型目標、樹木碳匯概念、森林碳策略、樹木碳匯的觀測及估算方法，並讓民眾利用遊客中心周邊樹木實地練習使用不同工具量測樹高與胸高徑，最後透過量測數據估算樹木碳貯存量並可換算成用電度數，使民眾深刻瞭解樹木對生態及減碳的重要性。

參加活動的包括雪霸處人員、志工，玉山國家公園管理處、客委會客家文化發展中心及苗栗區農業改良場，也派員前來汲取經驗，在場人員討論熱烈取得許多共識。雪管處強調，高山型國家公園的職責即為保育生物多樣性及維護自然碳匯，保護動植物棲地環境的同時，也為我國自然碳匯貢獻心力。

第2場的組織碳盤查概念及計算說明，邀請資誠永續發展公司協助黃皓然，向與會的雪管處、玉管處、保七總隊第五大隊、苗栗區農業改良場，以及志工等，介紹國際淨零排放發展趨勢、組織碳盤查重要性及作法，進行碳盤查的組織應訂立盤查基準年、範圍邊界後進行相關資料盤點，後續據以規劃減碳措施，使民眾瞭解政府單位刻正推動的淨零減碳初步工作。

淨零碳排系列活動最後一場「碳足跡觀念介紹及實例說明」，將在8月29日舉辦，目前還可接受報名，講座報名資訊請至雪管處網站或雪霸國家公園臉書粉絲專頁查詢報名連結。