被譽為「時代劇女王」的連俞涵，在公視出劇集《聽海湧》飾演落難的領事太太，成為戰俘之後淪為洗衣女工，也是她首次飾演母親。劇中她遭受各種暴行，先是被抓進戰俘營後進行全身檢查、接著被日軍以言語戲弄、用槍指著頭，甚至被拖行5公尺，為此吃了不少塵土，獻出螢幕最虐演出，但她卻十分享受，笑說：「像在演特務。」

為演出《聽海湧》，連俞涵不修眉毛也不整理頭髮，身穿灰色戰俘裝搭配隨意紮起的包頭髮型，但依舊掩蓋不了她的氣質。面對如此艱辛又壓抑的角色，如何在收工後調適心情？她表示：「拍攝時有好好吃飯、睡覺，再好好的用盡全力去擁抱角色就好。」她也笑言並非執著於演出時代劇，但認為能演出時代劇「很好玩」，希望許多人可以透過她的角色理解更多歷史。

《聽海湧》連俞涵慘遭日軍拖行。（公視提供）

這部戲是連俞涵演出以來台詞極少的一部戲，她的角色極為重要，得在幾乎只有男人的戰俘營裡，努力降低存在感、小心翼翼活著，卻又不能失去領事夫人的氣節，因此她只能透過眼神和表情傳達心境和情緒。

她慶幸所有對戲角色都在同一個頻率中，「即使大家不言語，也在眼神中延伸了一切。」其中一幕，她在接下臺籍戰俘監視員吳翰林送上的雞蛋時，臉上透露的倔強神情讓人動容，連編劇蔡雨氛都直呼：「我看到時非常震撼！她用自己的方式讓角色更完整。」

《聽海湧》連俞涵飾演戰俘，淪為洗衣工。（公視提供）

《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。該劇每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視＋、MOD與Hami Video影劇館＋上架。Hami Video推出前兩集免費看，公視＋則開放全球收看《聽海湧》，首集免費看。