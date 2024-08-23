健保署從2024年7月1日起公告實施「在宅急症照護試辦計畫」主要提供另一種住院模式的選擇，可以減少部分失能長者往返醫院奔波，將急性照護服務直接送到長者家中或照護機構中，減輕家庭照顧者往返醫院照顧負荷，同時連結長照服務資源，如71歲的李姓老翁被診斷尿道感染合併肺炎，接受小港醫院在宅急症照護，由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組，及遠距健康照護中心關懷後已逐漸康復，無須排隊等病床。

小港醫院指出，71歲李姓老翁有直腸癌及中風病史，過去20年皆由太太照顧，今年小港醫院附設居家護理所介入照護追蹤，李翁有鼻胃管及導尿管長期留置，需適時協助抽痰，最近呼吸變快，痰量增加，經小港醫院在宅急症照護團隊到家以「床邊檢驗」檢查後，發現他發炎指數高，尿液白血球多，家醫科黃煥智主任進一步以手持式超音波檢查，診斷是泌尿道感染及疑似肺炎，符合健保署推動「在宅急症照護試辦計畫」的適應症。

小港醫院及健保署推動在宅急症照護政策，讓李伯伯在家中也能接受治療。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

黃煥智主任向家屬介紹「在宅急症照護」服務是由醫師、護理師、藥師及呼吸治療師組成照護小組共同提供注射藥物療程及胸腔照護治療照護，讓因肺炎、尿路感染而需要住院接受抗生素治療的患者，可以選擇留在家裡接受治療，並搭配遠距醫療、遠端生命徵象監測設備及床邊檢測等，不必到醫院住院也能接受良好的照護，既可減少院內交叉感染風險，也能減輕負擔。

經家屬同意接受在宅急症照護團隊前往家中訪視、配合視訊及遠端生命徵象監測提供在宅急症照護服務後，小港醫院在住院期間因痰量增加，啟動呼吸治療師照護，加強家屬拍背抽痰技巧，並透過遠距視訊會診胸腔科陳煌麒醫師進行胸腔照護治療；另一方面，透過高醫體系「遠距健康照護中心」關懷，提供遠端生命徵象監測設備傳輸資料累積的數據與小港醫院院內的住院資訊系統整合，每天至少三次主動電話關心、協助家屬呼吸治療照護處理、用藥安全指導、即時諮詢服務。

如今李翁已逐漸康復，改用口服抗生素後結案，後續仍由居護所提供居家整合照護。家屬對此表示，先前曾在醫院急診室等到3天才排到床，讓病人和家屬減少了很多的痛苦折磨。

小港醫院長洪志興表示，小港醫院發展在宅醫療照護模式是以「Combine Team」團隊實現一個從醫院到居家到長照的全方位健康照護網路，把個案家庭納入醫護場域，讓醫療團隊可採用視訊諮詢、遠端監測和實際前往病患家中進行診察治療，成功關鍵在於醫病間的「信任」關係。