成立6年多的太陽能電廠寶晶能源，本月26日將登興櫃掛牌，苦盡甘來迎向新頁。預計今年第四季供應綠電給半導體封測業，2027年當年全年可售6億度電。另外，承接台灣農林公司老埤農場的農林案，總投資案200多億，除蓋450MW(45萬瓩)光電場外，同步要興建國際級休閒旅館，推動地方創生。

老牌台灣農林早期賣茶，盛況早不在，將手上屏東老埤農場標租。寶晶拿下後，含租地共斥資200多億元，為農林案作整體規劃。未來設定光電覆蓋面積不到三成，年提供5.76億度發電量。並規劃國際級休閒旅館，

寶晶總經理陳來進表示，新產業是為了地方創生，休閒旅館已委由國際級公司規劃，10月方案出爐，已有3家飯店表達經營興趣。

以後老埤除發展再生能源外，案場周圍因土地比較貧脊比較酸，只能種茶葉與鳳梨，已與屏科大合作溫室種植，再移給青農經營。寶晶董事長蔡佳晋說，以後裡邊還有假日市集，農場會自建微電網，發展智能農業、儲能、員工教育中心，打造一個創生、創能、創新的永續新農村。

蔡佳晋同時保證，農林案占地26.％的原始生態林將全數保留，不但一棵樹不砍，滯洪池都保留還退縮100公尺。且農場內預計留有30MW撥做公民電廠，只是確實有找不到NGO團體當董事難題，因為他們比較傾向做屋頂型光電。

寶晶今年併網量已有130MW，設定2027年當年轉供綠電將超過6億度，已到手訂單則有37億度。後續期盼案場證照拿到，就可以電證合一，賣綠電給等待的預約客戶，目前市場行情與台電電價(平均3.45元)有1元以上價差。

蔡佳晋說，明後年要靠三大引擎，光電併聯量增加、光儲合一有營收，以及後續更多電業執照拿到後售電。對寶晶來說，今年已供電綠電給台灣三大金控公司，第四季還要開始供應給半導體封測廠客戶。明年起光電主要都靠簽CPPA(企業購售電合約)，不賣給台電。

而參加政府的「光儲合一」專案，共標到24.6MW，一簽20年，每天台電保證收購6.9萬度，會有穩定收入進帳。

寶晶能源自 2018 年成立，實收資本額約 37億元，興櫃認購價為每股42 元。其2023 年度營收7.6億元，較前一年成長 214％。今年度上半年營收4.7 億元，又年增 24％。

寶晶太陽能案場堅持百分之百持有電廠，尚無轉賣規畫，即使有，蔡佳晋也保證不會超過5成，也就是公司一定會握有經營權。