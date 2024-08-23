民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳風波，妻子陳佩琪又坦承曾為兒子結婚去看價值上億的豪宅，許多人都拿10年前的柯語錄與如今做對比。媒體人黃暐瀚直言，柯文哲曾罵郝龍斌「甚麼都不知道可以去死」，現在出事就說我不知道，昔酸連勝文「靠爸住帝寶」，現在為兒子看1.2億元豪宅，且兒子早就已經有房子，「現在柯文哲最大的問題，就是已經變成10年前自己最討厭的樣子」。

黃暐瀚近日在政論節目《關鍵時刻》談論柯文哲，看到一張網傳外送員保溫箱上貼著柯文哲海報的照片，「我現在心情其實蠻沉重，因為還有很多這樣的人，在等阿北給他們一個交代」。他說，這些人是辛苦跑外送、幫柯文哲拉票，「我就問柯文哲，十年南柯一夢，到底真相是甚麼？科學、理性、務實，你到底哪一個做到？」總統大選期間他因為說只信街頭民調不理性、不科學、不務實，認為柯文哲不會贏，被柯粉攻擊的很慘，但這些基層支持者是把希望放在柯文哲身上，現在爆出這麼多問題，柯文哲不用給這些人一個交代嗎？

黃暐瀚直言，監察院告訴柯文哲很早就退件，作為候選人能夠說「我不知道」嗎？柯以前才罵郝龍斌「什麼都不知道，可以去死一死」，難道都忘了自己以前怎麼說的？怎麼要求別人的？

黃暐瀚指出，10年前柯文哲告訴支持者，「選舉帳戶關掉，錢夠就好了」、「要公開透明，要跟財團切割」、「不要拿著刀叉吃人肉」，結果現在看起來，卻也跟財團沒有劃清距離。柯說要理性，卻放任支持者到處出征、說科學，卻不信任民調、說務實，卻以為自己能夠贏，現在每件事情都很奇怪。

黃暐瀚續批，柯文哲已經沒有基礎核心價值，原本要走「藍綠之外」的第三條路，批評藍綠不公開透明，所以北市府八年所有會議紀錄都要有，但現在連被監察院退件都說不知道；還曾酸連勝文「靠爸住帝寶」就是有權、有錢，自己是平民、清廉，結果現在老婆陳佩琪卻去看1.2億的房子。

對於柯文哲夫婦辯稱是爸媽希望孩子結婚時有房子，黃暐瀚也激動反問，孩子沒有房子嗎？上次不是才跟大家說，後來用買賣的方式，給了兒子3000萬的房子嗎？為什麼還要去看1.2億的，如果現在沒有個7000萬、1億還會去看這麼貴的嗎？

黃暐瀚直言，這些事情都不是柯文哲10年前會做或會說的，他已經變成10年前最討厭的樣子，這就是柯文哲現在最大的問題。