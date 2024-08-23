川普的大兒子小唐納（Donald Trump Jr.）最近在節目中搞笑透露，如果父親11月重返白宮，放棄參選的小羅勃甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）可能會在川普政府下謀求和監督有關的官職，像是監督中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）等政府機構。

《新聞周刊》報導，小唐納在保守派媒體人物約翰遜（Benny Johnson）主持的《班尼秀》（The Benny Show）搞笑片段中發表了上述言論。小唐納在節目中嘲笑美國計劃生育聯盟（Planned Parenthood）將在芝加哥民主黨全國代表大會周邊，提供免費輸精管結紮手術和墮胎服務。

主持人約翰遜在節目中幽默地建議，如果小羅勃甘迺迪負責美國食品藥物管理局（FDA）、美國疾病管制與預防中心（CDC）、中央情報局（CIA）或聯邦調查局（FBI）等政府機構，那麼他應該資助一項關於輸精管切除術的新科學研究。小唐納回答：「有很多地方、或者說對所有這些地方都有某種監督作用，剷除腐敗、剷除浪費。」

約翰遜還問道：「小羅勃甘迺迪擔任中央情報局局長？不會吧。」而小唐納回答：「美國食品藥物管理局怎麼樣？美國衛生及公共服務部（United States Department of Health and Human Services）怎麼樣？聽著，有很多地方可以進行監督。我可以看到十幾個想讓小羅勃甘迺迪擔任的角色。」

最近傳出小羅勃甘迺迪正在考慮退選，轉支持川普，對此川普表示，自己會考慮延攬他加入新政府，「我不知道他考慮退出，如果他考慮退出，我肯定抱持開放態度」。川普讚賞小羅勃甘迺迪是非常不一樣的人，是「非常聰明」、「非常棒」的人，「如果獲得支持，我肯定會很榮幸」。