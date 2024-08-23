台南市議會23日召開「爭取保母不平等待遇」記者會，聲援保母。（曹婷婷攝）

台南市逾70位保母23日上午到台南市議會陳情，控訴準公共政策化雖是政府美意，但卻造成保母薪水比勞基法規定的基本工資還低，高舉「尊重生存權」紙條訴心聲，怒批政府是詐騙集團，「我們不如外籍移工」。

台南市政府社會局表示，依據中央規定，以家庭平均支配所得及物價指數訂定收費標準，由於台南家戶可支配所得是六都最少，結構如不改變，台南都會是六都最低，將向中央反映。

台南市議員盧崑福、林燕祝、蔡宗豪、穎艾達利、許至椿、蔡麗菁、林冠維、杜素吟今天中午在議會接受保母陳情，並召開「爭取保母不平等待遇」記者會，聲援保母。

台南市托育人員關懷協會理事長何淑菁指出，台南在宅保母從2015年到2024年維持1萬5000元，10年沒調漲過，而到府保母月初公布上限2萬4000元，同樣不合理。

多名保母異口同聲說，市府明訂到府托育人員日間托育（周一至周五每日10小時），費用上限2萬4000元，換算時薪才109元，比目前勞基法規定最低薪資2萬7470元還低，在宅托育1萬5000元，換算時薪僅68元，不如外籍移工。

何淑菁說，希望政府傾聽大家心聲，師費能有調漲的空間且不要設上限，她舉新竹為例，到府收費為3萬5000元4萬6000元，在宅也希望能有緩衝區間，調整為1萬6000元至1萬8000元。

盧崑福說，保母薪水低於基本工資，市府計算公式並實際反映現況，要求居托委員會召開至少要納入2名托育團體代表發聲。他舉例，目前政府規定在宅上限可收4人，但市府以為每名保母都能收到4人，月入6萬，問題是實際問下來，每名保母普遍顧2人，月薪只有3萬，事實跟想像不一樣。

社會局長盧禹璁表示，托育費用訂定根據中央母法，考量台南家庭支配所得、物價指數計算，台南家庭可支配所得是六都第6，台北144.8萬元、台南97.1萬元，台南足足比台北少50萬，依照公式計算才會有這麼大差距。

他說，這個公式結構不改變的話，台南永遠都是六都最低，跟不上基本最低工資，因此，將向中央反映如何調整，希望中央正視這個問題，能有加成的計算，地方也會不遺餘力向中央爭取。因應保母陳情，1個月內也將召開居托委員會，彙整大家意見加以討論，重新調整費用包括上限、結構、額度等。