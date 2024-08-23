9月30日前，9月29日生日的壽星住房，可享雙人入住家庭套房或4人入住日式套房一泊一食1折起。（圖／將捷金鬱金香酒店）

位於新北滬尾藝文休閒園區內，被譽為「淡水河畔最美酒店」的將捷金鬱金香酒店，將於9月29日迎來開業5周年。歡慶5年這個重要里程碑，品牌祭出長達2個月的「5周年餐飲優惠活動」和住房專案回饋顧客，包括住房1折起、指定房型29折起和加5元客房升等的超狂優惠；還有自助餐廳吃到飽加菜不加價、星巴克咖啡服務指定飲品第2杯29元等多重好康。

9月1日至10月15日預訂一泊一食及一泊三食專案，不分平旺日，人人皆享有加5元客房升等的超值回饋。（圖／將捷金鬱金香酒店）

歡慶5周年，將捷金鬱金香酒店推出超值住房專案寵客，即日起至9月30日，只要與酒店同為9月29日生日的壽星，即享雙人入住家庭套房或4人入住日式套房一泊一食1折起。若是身分證字號有9、2、9三個數字，即享指定房型29折起，加購「河畔餐廳」早餐再享買1送1優惠。本次優惠每人限訂1間，優惠和房型每日限量。此外，9月1日至10月15日預訂一泊一食及一泊三食專案，不分平旺日、不限身分證條件，人人皆享有加5元客房升等的超值回饋，住房優惠不併用。

活動期間於「河畔餐廳」用餐，身分證字號同時有2和9兩個數字，並於指定FB貼文留言，即可於午餐、晚餐折抵299元。（圖／將捷金鬱金香酒店）

將捷金鬱金香酒店「5周年餐飲優惠活動」首推L樓「河畔餐廳」自助餐檯大升級，即日起至10月15日，平日提供新鮮生蠔料理與生食級干貝，假日則提供松葉蟹腳與生食干貝，加上經典款旭蟹、大白蝦等多款鮮美海料吃到飽，滿足饕客的嘴。活動期間於「河畔餐廳」用餐，身分證字號同時有2和9兩個數字，並於指定FB貼文留言，即可於午餐、晚餐折抵299元。

「滬尾之星」以其純白色的挑高建築和優雅氛圍吸引眾多旅客，為了感謝旅客們的支持，「滬尾之星」限定經典調飲重磅回歸。（圖／將捷金鬱金香酒店）

同樣位於酒店L樓的「滬尾之星」Star Lounge，以純白色的挑高建築和優雅氛圍吸引眾多旅客，為了感謝旅客支持，「滬尾之星」限定經典調飲重磅回歸，包含春季廣受歡迎的「春櫻」，以及冬季讓人細細品嚐的「冬雪」都再次回歸。活動期間於指定位置拍照並分享，即享有指定飲品299元加1成的好康優惠。

周年慶活動期間於「望高樓」指定位置拍照並分享，即可享有星巴克咖啡服務指定飲品第2杯29元好康。（圖／將捷金鬱金香酒店）

位於酒店R樓的「望高樓」，能眺望觀音山和淡水河絕美景致，並提供星巴克咖啡服務，不少民眾喜歡在此度過悠閒午後。活動期間於指定位置拍照並分享，即可享有星巴克咖啡服務指定飲品第2杯29元好康。此外，中式宴席也推出超值優惠，只要於活動期間完成宴會廳中式桌席付訂，加購紅酒暢飲每桌929元加1成。

另外，滬尾藝文休閒園區加碼推出「5周年慶 會員抽大獎活動」，FAB會員於周年慶期間在園區消費滿2000元即可參加，頭獎為「將捷金鬱金香酒店平日豪華客房二泊三食」1名，另外還有法式品牌淡香精禮盒、客房升等券、雙人下午茶券等多項好禮。

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