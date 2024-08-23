今年夏季甲子園決賽出現大驚奇，京都國際在延長賽靠著突破僵局制以2比1擊敗關東第一高校，奪下隊史甲子園首冠，睽違68年再有京都球隊在夏甲封王。京都國際過去有日本韓僑學校背景，校歌也是用韓文唱，歌詞將日本海唱為東海，此次參賽引發熱烈討論。

根據公開資料，京都國際高中前身為京都朝鮮中學，成立於1947年，由在日韓國人集資創辦的學校，先在1958年獲得南韓承認，2004年再取得日本認證，更名為京都國際，開放一般招生。

京都國際的校歌使用韓文演唱，歌詞也將日本定義的日本海唱為東海，全校僅159人，其中65%的學生是日本人，30%為南韓籍，棒球社成員有61人，主要是教練小牧憲継四處招生而來，許多人是日本籍，為了打棒球入學。

京都國際隊長藤本陽毅表示，我們是為了棒球才來到這所學校，因此當很多人評論我們時會覺得很辛苦，但我們想為支持我們的人贏下這場勝利，尤其是總教練小牧憲継。