雷艾美在三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》中，跟著日本第一男公關羅蘭前往他的牛郎店，看到一字排開的7位帥氣男子，雷艾美雖顯得受寵若驚，但臉上笑容還是看得出她相當滿意。

製作單位特別派雷艾美在划船前進石垣島前，先飛往東京歡迎羅蘭的加入，羅蘭也親自帶她去自己的公關店，當時他旗下最後歡迎的男公關們一字排開迎接雷艾美的到來，不僅讓她體驗被這麼多男人簇擁的感覺，每位男公關更是使出渾身解數逗雷艾美開心。

雷艾美（右）稱讚羅蘭很懂女人需求。（三立提供）

雷艾美說，當初聽到派她先到東京時有點驚訝和驚喜，但看到羅蘭出現在自己的企業公關店，才發現羅蘭不愧是日本第一男公關，「因為他完全知道女生在想什麼、需求是什麼。」就像雷艾美一進到店裡時超級緊張，羅蘭就立刻給她十足安全感，雷艾美說：「因為我在台灣或者在其他國家沒有去過任何的男公關店，平時看到帥哥1、2位，我會去偷看，但是放七7大帥哥在我旁邊還是第一次，原來日本男公關都非常的年輕。」

她表示，外界對公關這行業看法比較極端，但她發現每位公關都表現出自己的誠意逗客人開心，真心去關心女生，也是一種本事。

羅蘭也提到，他這次會答應當應援隊隊長，有他自己的人生哲學，羅蘭表示他的人生哲學就是「說出來會被嘲笑的夢想，才有實現的價值」。