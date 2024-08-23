台北市消防局大湖分隊將興建新駐地廳舍，今（23）日舉行新建工程開工動土典禮，台北市長蔣萬安也出席主持。（黃敬文翻攝）

台北市消防局大湖分隊過去與台北市警大湖派出所共用廳舍，但由於建築老舊且空間不敷使用，因此擇地於內湖區成功路五段興建駐地廳舍，推動12年後終於在今（23）日舉行新建工程開工動土典禮；台北市長蔣萬安表示，這是台北市整體消防安全的重要里程碑，期盼完工後進一步提升台北市的安全水準。

大湖消防分隊轄內計有9個里，但原廳舍與大湖派出所共用，不僅空間狹小老舊且屋齡已逾40年，為此從2010年便開始有擇地改建的呼聲，後經多位民代關注後，12年後改建工程終於順利開工，耗資約3.8億元、初步估計2026年底完工。

台北市消防局表示，大湖分隊新駐地位於內湖區成功路五段，興建地下1層、地上5層建築物，未來基地周邊臨大湖公園、捷運大湖公園站及山區健行步道，廳舍竣工後除提供消防同仁良好值勤環境，更提供隊員完備訓練空間，提升內湖區災害搶救效能及到院前緊急救護傷病患最即時的救護服務，並落實更有效率的消防服務品質，確保市民生命及財產安全。

蔣萬安表示，市府團隊致力於成為一個安全城市，這是市府的重要目標之一，將持續努力達成消防服務人口比例1比1000的目標，這是市府團隊對市民朋友的重要承諾。

他強調，雖然壓力很大，但市府團隊將不斷努力，確保這一目標的實現，期待這次新建工程能如期如質完成，完工後市民能迎來全新的消防分隊面貌，進一步提升台北市的安全水平。