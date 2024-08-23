一名男子昨天搭星宇航空飛洛杉磯被免費升等商務艙，他PO網分享，12個多小時的飛行時間共吃了3餐高檔飛機餐，還換上睡衣，悠哉敷面膜、看電影，興奮到捨不得睡覺。許多人敲碗被升等的祕訣，原PO透露，原本買的是豪華經濟艙，沒有事先選位，報到時間有稍微晚一點，大約是登機前一個半小時，地勤說當天班機人比較多，因此幫他升等。

一名男網友在Threads發文表示，昨天搭星宇航空被免費升等到商務艙，而且還是台北到洛杉磯的長途班機，他不敢置信「請問到底有多幸運！」

原PO曬出多張照片，飛行途中吃了3餐高檔飛機餐，還換上機上提供的睡衣，悠哉敷面膜、看電影，原PO自嘲「抱歉，讓我這個坐不起長途商務艙的人自嗨一下。」

許多網友直呼「能被升等都是幸運兒」、「羨慕，太爽了啦」、「星宇商務艙看起來很讚耶！」

不少人敲碗被升等的祕訣，對此原PO回應，他搭星宇航空的次數沒有很多，這次原本訂的是豪華經濟艙，沒有事先選位，當天有晚一點報到，大約是登機前一個半小時，地勤人員說班機人比較多，所以幫他升等，現賺5、6萬元。