勞保老年給付該選擇一次領還是按月領？每個人依照自身條件與需求不同，會有不同考量。目前絕大多數勞工選擇按月領，比率超過9成，主要原因在於現代人平均壽命提高，按月領通常可以領到更多錢，另外，每個月固定有現金流，也是退休後財務安全感的重要支柱。

其實，勞保一次領有2種，一是「老年一次金」。請領資格為年滿60歲，保險年資合計未滿15年，並辦理離職退保者。年資不到15年，無法選擇領年金，只能一次領。

「老年一次金」計算方式為「平均月投保薪資×給付月數」，年資1年給1個月、未滿1年按月份比例，以最高投保薪資4.58萬元、年資最多只能到14年11個月計算，最高可領68.3萬元。

另一種是「一次請領老年給付」，請領資格為98年1月1日勞保年金施行前有保險年資者，可選擇一次請領或按月領年金。（本文未完，全文見此）

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