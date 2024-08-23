每到夏天觀光人潮都會爆量的墾丁，近年因物價高漲，遭酸只剩盤子會去，日前有民眾自備帳篷前往卻遭陽傘出租業者驅趕，引爆各界怒火。雖然墾管處表示，已全面巡查轄區沙灘並對業者提出勸導，未來占用將按次開罰，但網友實際檢視墾丁國家公園官方臉書今（23）日上午發布的影片，仍可見南灣沙灘被插上滿滿的陽傘，無言說「裝睡的人叫不醒」。

國旅收費高、品質參差不齊，近年民眾嫌棄轉往出國旅行，日前還有民眾指控自己帶帳篷到墾丁白沙灣戲水，沒想到竟遭陽傘業者驅趕，質疑國家公園土地遭業者霸占，怒批「可怕的是這樣的亂象，竟然好幾年來都沒人在管！彷彿那裡的人都不在意一樣，根本就整個廢到笑啊！這樣誰還想去觀光啊？真是豈有此理！」

針對民眾抱怨，墾管處表示，已偕同保七總隊第八大隊，針對轄區沙灘進行全面巡查，並向業者提出勸導，當地現況已有改善，墾管處也將持續強化管理，未來若發生占用情況將取締開罰3000元，不改善可按次處理，決不寬貸。

不過「墾丁國家公園」官方臉書今日上午發布2則影片，拍攝地點分別在白沙沙灘與南灣沙灘，卻依然可見整排陽傘大喇喇地插在沙灘上，上百名網友看完後狂酸「墾管處不是說沒陽傘了」、「每天PO的影片滿滿違法事實，還敢睜眼說瞎話」、「墾管處的看一下好嗎，這叫做有改善喔」、「只能說裝睡的人叫不醒」、「不是業者用陽傘霸占沙灘，是客人用完忘記收起來」。

對於民眾質疑，墾管處不諱言，業者亂插陽傘佔位，確實是多年陋習，國旅品質遭詬病後，墾管處立即找業者溝通，並於去年推出自律公約，針對南灣沙灘進行分區，業者經評選、審核等招標過程才得以經營，今年4月起陽傘都設置在得標業者的專屬區域。

至於部分業者隨意設置帳篷攬客的行為，同樣引發觀感不佳。墾管處說，9月起這些帳篷都要撤除，方便民眾戲水。墾管處強調，因南灣沙灘最大、最廣，亂象也最嚴重，若能有效改善現況，將同步於其他沙灘施行，未來也將持續強化管理，提供民眾更好的國旅品質。