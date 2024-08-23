苗栗縣政府爭取文化部補助「2024年度苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫」，結合聯合國永續發展目標政策，推出「苗栗縣推動鄉鎮市社造整合計畫」、「苗栗縣地方寶藏開箱行動計畫」、「苗栗縣村落藝文向下扎根計畫」共3項徵選補助計畫，歷經嚴謹的審查機制，包括頭份市台灣台青柑譜共好協會等共17個社區營造協會入榜獲得補助。

其中，「苗栗縣推動鄉鎮市社造整合計畫」由公館鄉公所及頭份市公所獲得補助，鼓勵其成立社造推動委員會，整合區域發展，發掘、營造轄內社區亮點，促進行政社造化，推動整體區域的均衡發展，落實由下而上的社區營造精神。

「苗栗縣地方寶藏開箱行動計畫」共分為成熟型社區、生長型社區、共好型社區等3類別，提供社區夥伴選擇適合發展目標的項目申請。成熟型社區獲補助名單：苗栗縣後龍灣發展協會、苗栗縣藝耆協會、苗栗縣農林漁牧業休閒觀光推廣協會、社團法人中華牧羊人青少年關懷協會、苗栗縣在地文化推廣協會；生長型社區獲補助名單：苗栗縣大湖鄉草莓溫泉觀光文史發展協會、苗栗縣苑裡鎮苑坑社區發展協會、苗栗縣公館鄉福星社區發展協會、苗栗縣泰安鄉士林社區發展協會、苗栗縣士林瑪拉乎文化產業協會、苗栗縣泰安鄉象鼻社區發展協會、台灣台青柑譜共好協會、苗栗縣通霄鎮楓樹社區發展協會、苗栗縣通霄鎮坪頂社區發展協會；共好型社區獲補助名單：苗栗縣三義青溪協會、苗栗縣苑裡鎮社苓社區發展協會、卓蘭鎮坪林社區發展協會等社區團隊。

此外，配合「青年返鄉」議題，則透過辦理「苗栗縣村落藝文向下扎根計畫」為社區注入新活力，運用創意思維結合在地文化，隨著年輕人的步伐探索家鄉之美。「苗栗縣村落藝文向下扎根計畫」，獲得補助名單：李如意、陳建成、沈雋杰、郭楠暘、巫素琪、汪葦如、蔡依倫、張海翎、張婷婷。

文觀局長林彥甫表示，社區營造已發展近30年，感謝公所、社區、青年、產業等跨域專才為此付出的辛勤努力和貢獻，希望未來各單位的人才能夠緊密串聯，並建立更完善的合作機制，從而將個人的單打獨鬥，轉變為一群人的共同前進，為苗栗縣帶來蓬勃發展的新氣象，開創美好的未來。