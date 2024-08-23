高市府整合風景區店家與熱門藝文場館推出超值優惠，更力邀高雄86家飯店旅宿業一起響應「加宿暢遊」住宿優惠。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄演唱會經濟持續發威，服務歌迷再升級，高市府整合風景區店家與熱門藝文場館推出超值優惠，更力邀高雄86家飯店旅宿業一起響應「加宿暢遊」住宿優惠，同時，市府也將進一步推出食宿遊購優惠方案及周邊活動，另外，高市府於「高雄旅遊網」設置「演唱會經濟專區」，方便民眾查詢相關資訊。

觀光局長高閔琳表示，為擴大經濟效益、提高觀光產值，並吸引歌迷停留住宿高雄，造訪各景區旅遊，享受在地美食、採購伴手禮，觀光局特別邀集高雄市86家飯店旅宿業提供「演唱會前1夜或演唱會後1日」的住宿優惠，歌迷只要持演唱會票根入住即可享有優惠。

包括「義大皇家酒店」、「捷絲旅高雄中正館」享指定專案3折起優惠；「麗馨麗登」系列精品商旅等4館推出享住宿平日3折起、假日35折起優惠；「高雄福華大飯店」、「福容大飯店 高雄」享客房定價5折起優惠；「香堤時尚旅館」系列4館，多住1天房價享定價5折優惠，且折扣後房價再現折100元；「和逸．高雄中山館」預訂「逸起享樂」住房專案，享全房型每日最優惠房價8折起；「翰品酒店 高雄」透過官網或電話訂房，優惠房價再9折。「康橋商旅」系列漢神館等4館，於演唱會前1天凡電話訂房並告知演唱會經濟住宿專案，即可享平日優惠加碼同享現場VIP優惠折扣等。

除攜手高雄旅宿業合作推優惠，觀光局也於所轄風景區店家推出憑演唱會票根享優惠的活動，包括愛河畔「白色戀人貨櫃屋」、「愛河走走」消費滿額贈薯條、「貢多拉船」出示票根即享全票9折優惠、鳳山「人文茶飲」到店消費飲品7折、旗津「海之星沙灘俱樂部」飲品9折等。

文化局長王文翠表示，為迎接即將到來的演唱會，文化局推出一系列熱門藝文場館串聯演唱會的超值優惠。凡持演唱會門票的歌迷們可以超優惠折扣價格參觀市立美術館的「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」特展（泰德展）、打狗英國領事館、高雄流行音樂中心的常設展、以及駁二藝術特區的駁二當代館等高雄地標性文化場館。