由金獎導演彼得傑克森監製、傳奇動畫名導神山健治監督的原創動畫《魔戒:洛汗人之戰》(The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)今(23日)釋出官方預告,故事背景設定在《魔戒》三部曲的183年前,將以全新視角帶著觀眾重返壯闊的中土世界,透過大銀幕呈現一場前所未有的史詩旅程。

該片講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手(布萊恩考克斯聲演)的家族故事。聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫(盧克帕斯夸尼洛聲演)為替父親報仇,突然發動攻襲,迫使聖盔與他的人民在遠古要塞號角堡面臨九死一生的背水一戰,此強大的要塞也在日後被稱為聖盔谷,聖盔之女赫拉(蓋亞懷斯聲演)也發現她面臨的情勢日益險峻,必須鼓起勇氣,率領反抗軍去對抗想要一舉殲滅他們的致命強敵。

《魔戒:洛汗人之戰》由金獎導演彼得傑克森擔任監製,並由曾任《魔戒》與《哈比人》三部曲的編劇且獲奧斯卡金像獎肯定的菲利帕鮑恩斯出任製片。製片菲利帕鮑恩斯表示,這個故事很適合以動畫方式呈現,因為這個故事是由角色驅動的,並且設定於自己的世界中,這兩點與日本講述故事的方法完美契合,而且也沒有比傳奇動畫名導神山健治更適合說這故事的人選了。

導演神山健治說:「在日本動畫中,由女性主角擔任主角的情況並不少見,但在《魔戒》的真人電影中則為罕見。《魔戒:洛汗人之戰》以赫拉為主角,並由洛汗女戰士伊歐玟(米蘭達奧圖聲演)來講述故事,因此女性角色得到很好的呈現。我認為很多粉絲非常喜歡托爾金的原著,所以我希望那些人會喜歡這部電影,製作這部電影是個有趣的挑戰。」

《魔戒:洛汗人之戰》將於今年12月台灣上映。