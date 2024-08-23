由金獎導演彼得傑克森監製、傳奇動畫名導神山健治監督的原創動畫《魔戒：洛汗人之戰》（The Lord of the Rings： The War of the Rohirrim）今（23日）釋出官方預告，故事背景設定在《魔戒》三部曲的183年前，將以全新視角帶著觀眾重返壯闊的中土世界，透過大銀幕呈現一場前所未有的史詩旅程。

該片講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手（布萊恩考克斯聲演）的家族故事。聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫（盧克帕斯夸尼洛聲演）為替父親報仇，突然發動攻襲，迫使聖盔與他的人民在遠古要塞號角堡面臨九死一生的背水一戰，此強大的要塞也在日後被稱為聖盔谷，聖盔之女赫拉（蓋亞懷斯聲演）也發現她面臨的情勢日益險峻，必須鼓起勇氣，率領反抗軍去對抗想要一舉殲滅他們的致命強敵。

《魔戒：洛汗人之戰》由金獎導演彼得傑克森擔任監製，並由曾任《魔戒》與《哈比人》三部曲的編劇且獲奧斯卡金像獎肯定的菲利帕鮑恩斯出任製片。製片菲利帕鮑恩斯表示，這個故事很適合以動畫方式呈現，因為這個故事是由角色驅動的，並且設定於自己的世界中，這兩點與日本講述故事的方法完美契合，而且也沒有比傳奇動畫名導神山健治更適合說這故事的人選了。

導演神山健治說：「在日本動畫中，由女性主角擔任主角的情況並不少見，但在《魔戒》的真人電影中則為罕見。《魔戒：洛汗人之戰》以赫拉為主角，並由洛汗女戰士伊歐玟（米蘭達奧圖聲演）來講述故事，因此女性角色得到很好的呈現。我認為很多粉絲非常喜歡托爾金的原著，所以我希望那些人會喜歡這部電影，製作這部電影是個有趣的挑戰。」

《魔戒：洛汗人之戰》將於今年12月台灣上映。