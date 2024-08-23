33歲的江小姐是科技廠員工，在公司體檢時發現血壓竟然高達200mmHg，遠高於她在家中測量的135至150mmHg，讓她當場嚇壞了，趕緊就醫檢查。福苗診所腎臟內科醫師鄭振聲表示，高血壓常會引起許多疾病發生，因此如何正確測量和診斷高血壓是非常重要的。

根據調查，台灣18歲以上成人高血壓盛行率達26.8％，估計約有529萬人罹患高血壓；而60歲以上的民眾，更有超過50％的人面臨高血壓問題。當血壓控制不穩定時，容易引發心臟、腦血管、糖尿病、腎病變等疾病發生，嚴重威脅自身健康。然而不少民眾在醫療院所量測血壓時，容易受環境或他人干擾，有些民眾還會有所謂的「白袍症候群」，導致量測出的血壓值受到影響。

血壓控制不穩定時，容易引發心臟、腦血管、腎病變等問題。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

鄭振聲建議，民眾可選擇在家中安靜的空間，並採722口訣：每週7天（天天量）、每天2次（早晚量）、每次量2遍（間隔一分鐘，取平均值）。將每天量測的數值確實記錄下來，就能幫助醫師針對狀況做正確的診斷。除此之外，研究證實若將收縮壓控制在110至130mmHg之間，可明顯降低心血管疾病的死亡率。因此，目前一般民眾血壓控制建議在130／80mmHg以下；對於有慢性腎臟病、糖尿病合併腎臟病或動脈粥樣硬化心血管疾病的病人，更希望可以控制在120／80mmHg。

江小姐經醫師建議在家確實量測並紀錄後，雖然數值沒有像體檢時嚴重，但仍然高於正常值，且腎絲球廓清率已達中度腎功能減退，需要定期監測。所幸，經過藥物治療及改善生活方式後，她的血壓值順利恢復正常。

鄭振聲提醒，控制高血壓不僅需要藥物治療，還需要配合生活方式的改變，包括限鹽、限酒、減重、戒菸、飲食控制和運動等措施，同時，每天正確量測血壓更是不可少的一環，如此才能確保健康，不讓疾病來纏身。

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