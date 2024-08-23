50歲「防疫女神」賈永婕，昨(22日)承認將是下屆台北101董事長，預計9月3日上工。消息一出，引發外界熱烈的討論，而賈永婕的學經歷和家世背景跟著被挖出。賈永婕2年前自曝家族秘史，除了生父非爺爺親生，曾祖父還短暫當過中華民國國務總理。

賈永婕2年前發長文揭開家族的秘史，奶奶當時可能是人家的二房，生下賈永婕的爸爸。不過，孩子的爸在動盪的年代因故入獄，被判死刑，奶奶獨自帶娃，頓失依靠。此時，暗戀奶奶、同時也是舊識的爺爺，不顧家族反對，執意與奶奶結婚，並把奶奶和爸爸接回去一起生活。

賈永婕和爺爺沒有血緣關係。左為賈永婕奶奶。（圖／賈永婕臉書）

賈永婕表示，爺爺的出身非常好，家族很龐大，「爺爺的爸爸賈德耀當過中華民國國務總理兩個月，段祺瑞執政時期！他是陸軍總司令司令、陸軍官校校長，也是一位抗日英雄！」

爺爺和奶奶帶著賈永婕的爸爸逃難到台灣後，又另外生下兩男一女，也就是賈永婕的叔叔、姑姑，但他們都不知道賈永婕的爸爸非爺爺親生。賈永婕說，雖然跟爺爺沒有血緣關係，但她上小學前都在爺爺奶奶家長大，一直是爺爺的掌上明珠，備受疼愛。

賈永婕（左一）從小備受爺爺的寵愛。（圖／賈永婕臉書）

賈永婕將出任台北101董事長一事傳開後，財政部表示，選中她的主要原因，是想借重賈永婕在時尚、經營行銷等專長，且形象正面，學經歷也不錯，與101的形象相當符合。事實上，賈永婕從辭修高中畢業後，赴英國科芬特里大學（Coventry University）傳播學系求學，回台後當過幾年藝人，後來改經商，曾兼職德杰集團旗下信義區紐約紐約購物中心時尚總監，並在2004年成立CH Wedding經典婚紗，凡事親力親為。2021年全台疫情大爆發，賈永婕募集9234萬購買342台HFNC，被封為「防疫女神」，形象優質。