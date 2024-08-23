國際癌症研究中心(IARC)自西元2003年早已發布「檳榔子屬第一類致癌物」警訊，我國每年約有超過1萬1000人次罹患口腔癌、食道癌，死亡人數約計5425人次。監察院23日指出，針對檳榔管理監院已於2021年11月糾正行政院，但3年過去，毫無進展，行政院政務委員陳時中21日赴監察院說明承諾，「將立專法管理，檳榔健康危害防制法(草案)預定於2024年底至2025年初送行政院。」

監察院表示，因口腔癌、食道癌，我國每年健保醫療費用支出已逐年增加至140億(點)；再且，我國口腔癌發生率高居世界第一，土耳其甚至將檳榔視為毒品，連生產大國(泰國)因口腔癌為該國第一大癌症，已逐步推動管制運動並禁止進口，反觀我國對於檳榔的管理，長達20年無積極作為；監察院21日請行政院到院接受質問，由陳時中率衛福部長邱泰源、農業部政務次長黃昭欽等主管人員出席說明。

監察院提案委員趙永清、范巽綠及蕭自佑表示，時任行政院長蘇貞昌曾表示，各部會通力合作解決檳榔問題。後於本案追蹤期間，未見行政院有何具體改善事項。時任衛福部長薛瑞元也曾表示，回去研議在口腔健康法進行規範。但是，歷經監察院多次核簽追蹤，行政院總表示，各部會皆本於權責於各自主管法規範圍內進行管理、評估修正口腔健康法以納管檳榔或研議制定專法等。可見，檳榔危害防制專法制定或口腔健康法修法等進度，仍處於原點。

監委表示，衛福部認定檳榔不是食品，不適用食品安全衛生管理法，農業部也認為檳榔不是農作物，因此長期以來，無法可管，但是，即使農業部持續辦理檳榔廢園轉作相關計畫，檳榔種植面積仍將近4萬公頃，高居國內第二大，僅次於稻米。

另外土耳其早已規範禁止檳榔販售及嚼食，甚至將檳榔列為毒品，其他國家包括加拿大、巴基斯坦、馬紹爾群島及阿拉伯聯合大公國等，均禁止檳榔的進口與銷售，部分甚至有相關罰則。

陳時中就監察院的質問回應，將立專法管理，檳榔健康危害防制法(草案)預定於2024年底至2025年初送行政院。陳時中說明，過其他關於檳榔廢園轉作誘因強化、勞工職場環境及青少年衛教宣導、原住民族文化對策等，也將一併檢討。

最後，監察院社會福利及衛生環境委員會相關聯席會議表示，請行政院就監察委員質問的相關問題，於1個月內函復監察院。