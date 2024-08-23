新北三重的重陽重劃區發展多年，因一橋之隔進北市，買盤大多吸納北市客群，經歷多年發展，周邊生活機能佳且聯外交通便利；未來更有捷運環狀線、五泰輕軌的利多，以及絕佳的地理優勢，也使重陽重劃區房價節節攀升。

重陽重劃區鄰近環狀線預定地Y22五華街站，此外想轉搭五泰輕軌、淡水信義線或中和新蘆線也相當便捷。（圖片來源/業者提供）

三重新案「鼎藏豐碩」基地位置，位於重陽重劃區集賢路大道第一排，距離環狀線北環段Y22五華街站與五泰輕軌僅百米之遙，雙捷交匯也使Y22周遭房價年漲幅逾7%以上，可見軌道經濟帶動的成長性及增值力道相當高。

「鼎藏豐碩」下樓就到家樂福，生活機能觸手可及。（圖片來源/業者提供）

而好的地段條件要搭配頂流建材，才配得上「三重地王」的稱號。「鼎藏豐碩」醉心於打造好口碑的優良建築，因此在建材上毫不手軟，重金置辦多項頂規建材配備。此外，「鼎藏豐碩」跟上環保意識潮流，地下室每車標配充電樁，為綠能永續鋪路。全棟採用人臉辨識及紅外線車牌掃描，家門配有五合一電子鎖，實現無卡通行的智能社區。

「鼎藏豐碩」在建材上皆選用最頂規的建材，醉心於打造重陽重劃區最美天際線。（圖片來源/業者提供）

廚具規劃上，採用林內玻璃雙口爐及倒T式除油煙機，搭配時尚進口品牌IMPULS廚具、TEKA半崁式熱烘存洗碗機、Innoci消光黑淋浴組，以精品工藝，開啟高質感的每一天。另外整棟建築室內地坪，皆選用德國太格木地板，對外窗則選擇三協氣密窗搭配5＋5膠合玻璃，建築選材貼近住戶日常使用需求，建構夢想中的完美生活空間，加上5年防水保固，成為真正意義上的精品建案。