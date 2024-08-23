糖尿病為國人常見的慢性病，不僅患者人數逐年上升，還有年輕化趨勢。對此，嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜指出，糖尿病不一定會出現「3多1少」的典型症狀，導致許多人都是健檢才意外發現已罹病。並點出若有6種情況務必要盡快檢查，其中包含糖尿病家族史、多囊性卵巢、黑色棘皮症等，都值得提高警覺。

醫師安欣瑜於個人粉專發影片衛教，指出很多人都以為糖尿病一定有症狀，像是典型的3多1少，也就是吃多、喝多、尿多及體重減輕，實際上是錯誤觀念。若從過去的臨床經驗來看，很多人往往都是藉由健檢，才意外發現已有糖尿病的問題。

至於有哪些要情況要特別小心？安欣瑜整理出以下6種，以供民眾參考：

1、過重，以及腰圍超標的人。腰圍過粗判定標準為，男性腰圍大於90公分、女性腰圍超過80公分。

2、一等親內有糖尿病者，像是父親、母親患有糖尿病。

3、黑色棘皮症，此為糖胰島素阻抗的表現。生長範圍大多為頸部後方、腋下及鼠蹊部。

4、有妊娠糖尿病或出生嬰兒超過4公斤。

5、有多囊性卵巢。

6、高血壓或心臟病，或是高密度脂蛋白膽固醇（俗稱好的膽固醇）不夠高、三酸甘油酯過高。建議高密度脂蛋白膽固醇男性要控制在40mg／dl以上、女性則要控制在50mg／dl以上；而三酸甘油酯的理想值為40～149mg／dl。

除此，安欣瑜提醒，長期久坐不動也會增加罹患糖尿病的風險。一旦有上述狀況務必要馬上就醫檢查，就算檢查正常，也要記得每3年再追蹤1次，以確保自身健康。