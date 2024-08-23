有些人似乎與生俱來就擁有神奇力量，可以引財入寶，《搜狐網》盤點12生肖，其中3生肖天生與財運有緣，屬豬以慷慨和直覺聚財；屬蛇靠策略和計畫增加資產；屬馬則透過冒險和創新賺取財富。

▌生肖豬

屬豬的人慷慨大方又樂觀，似乎擁有一種特別的能力，能夠吸引財富並將其好好守住，他們通常不拘泥於小節，對財富有獨到理解，將之視為邁向更好生活的手段，而非生活的終極目標；在商業交易時，他們憑藉直覺做出正確決策，尤其具有大局觀的能力，以及關鍵時刻做出大膽投資的勇氣，加上穩重的投資策略，讓他們更容易晉身富裕階層。

▌生肖蛇

屬蛇的人擅長制定計畫來增加財富，對市場有銳的洞察力，在投資時總能保持冷靜，選擇最合適的時機入市；理財方面，他們幾乎是個藝術家，知道如何在風險和回報之間找到完美平衡，即使在經濟動盪時期，也能保持資產的穩定增加，這種能力不僅是累積財富的關鍵，也是他們能游刃有餘管理財務的原因。

▌生肖馬

屬馬的人天生具有開拓精神，喜歡冒險投資，尋找新的機會，這種性格使他們在事業上勇往直前，也常帶來意想不到的經濟回報；他們對新事物的追求無窮無盡，總能最早捕捉到新興市場的潛力，讓他們在經濟上比他人更具優勢，他們獲得的成功，往往來自於本身的勇敢和直覺，可以在商場上抓住先機，無往不利。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。