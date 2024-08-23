「2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽」明日至31日將在基隆市立體育館登場。促成賽事的基隆市議長童子瑋（左）希望未來能有更多運動賽事到基隆，帶動基隆整體發展。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

籃球協會、基隆市議會與陽明海運舉辦的「2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽」明日至31日將在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

籃球協會、基隆市議會與陽明海運舉辦的「2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽」明日至31日將在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁。（童子瑋辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

中華民國籃球協會、基隆市議會與陽明海運舉辦的「2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽」明日至31日將在基隆市立體育館登場，共有8球隊同台較勁，將是台灣籃壇新秀大秀身手最好的舞台，另為回饋基隆市民，邀請賽將免費入場，還有動感的啦啦隊強力應援。促成賽事的基隆市議長童子瑋說，希望透過努力讓未來能有更多運動賽事到基隆，甚至職業隊誕生，帶動基隆整體發展。

主辦單位中華民國籃球協會祕書長李雲翔除了感謝童子瑋大力促成，讓邀請賽順利在基隆市立體育館舉辦，也感謝陽明海運的全力支持，這次比賽包括TPBL聯隊、SBL台灣啤酒、台灣銀行、彰化柏力力、亞大籃代表隊、菁英潛力培訓隊，以及菲律賓大學與曼谷大學兩支外隊，共8隊齊聚競技。

李雲翔說，希望年輕球員一定要珍惜現在的舞台，尤其現在球員的關注度與社會地位都提高很多，大家要珍惜自己的羽毛。他更歡迎球迷踴躍到基隆欣賞比賽，還可以品嘗在地美食。

據了解，這次邀請賽年輕新秀齊聚，今年新成立的台灣職業籃球大聯盟（TPBL），也派隊共襄盛舉，包括首輪新秀汪哲宇、魏莨哲與江均等人，利用跨聯盟賽事做好迎接新球季的準備；還有亞洲大學籃球賽今年將在台灣舉行，以UBA四連霸強權政治大學為班底的亞大籃代表隊，包括李允傑、莊朝勝等，希望透過跨聯盟邀請賽累積比賽默契與經驗；另外菲律賓大學及曼谷大學也特地派隊來台參賽。

童子瑋表示，這次媒合陽明海運及中華民國籃球協會籌組邀請賽，基隆市議會作為協辦單位，希望透過比賽回饋市民，帶動基隆更好的籃球風氣。這次巴黎奧運籃球項目看到日本隊亮麗的表現，「相信大家跟我一樣都很期待，終有一天台灣隊也能進入世界舞台」。

童認為，讓選手上世界舞台，需要建立在一個完善健全的職業聯盟之上，而邀請賽的目標就是培育人才，安排眾多年輕球員一展身手，透過以賽代訓，讓這些首輪新秀、大學代表隊球員，可以更好地開啟職業生涯。

童子瑋強調，本次邀請賽，球迷朋友可以免費入場，歡迎大家帶上好友一起來幫球員們加油，若有機會跟選手們合影留念也要好好珍藏，說不定未來的聯盟MVP就在這批球員當中，再次感謝體育署及中華民國籃球協會的努力，以及基隆在地企業陽明海運回饋城市的心意，這個夏天的尾聲，就讓基隆在籃球的饗宴中度過。