截止亞洲中午時間，現貨黃金上漲0.2%，至每盎司2488.74美元，美國黃金期貨升0.3%，為2524.30美元。
金價在本周二來到歷史新高的2531.60美元，但本周至今下跌了近1%。
KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，金價在周五升高，但考量到鮑爾在Jackson Hole演講可能帶來的風險，仍應謹慎。金價可能暫時維持在2500美元以下，但基本面仍然有利於貴金屬。
一位聯準會官員在周四表示，通膨已經放緩，且勞動力市場有降溫跡象，因此他支持九月降息。不過一位官員說，他不急於放鬆政策。
交易員現在關注鮑爾即將在周末於美國Jackson Hole舉辦的全球央行年會上發表演講。
據CME FedWatch工具，交易員已經完全消化了下個月的寬鬆政策，九月降息的機率為76%。而在一個低利率環境，往往能提振無收益黃金的吸引力。
全球最大的黃金ETF、SPDR Gold Trust在周四表示，它持有的黃金增加了0.13%。
在其它因素方面，美國和以色列代表團在開羅舉行新會談，希望能解決以色列和哈瑪斯(Hamas)之間停戰協議的分歧點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。