截止亞洲中午時間，現貨黃金上漲0.2%，至每盎司2488.74美元，美國黃金期貨升0.3%，為2524.30美元。

金價在本周二來到歷史新高的2531.60美元，但本周至今下跌了近1%。

KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示，金價在周五升高，但考量到鮑爾在Jackson Hole演講可能帶來的風險，仍應謹慎。金價可能暫時維持在2500美元以下，但基本面仍然有利於貴金屬。

一位聯準會官員在周四表示，通膨已經放緩，且勞動力市場有降溫跡象，因此他支持九月降息。不過一位官員說，他不急於放鬆政策。

交易員現在關注鮑爾即將在周末於美國Jackson Hole舉辦的全球央行年會上發表演講。

據CME FedWatch工具，交易員已經完全消化了下個月的寬鬆政策，九月降息的機率為76%。而在一個低利率環境，往往能提振無收益黃金的吸引力。

全球最大的黃金ETF、SPDR Gold Trust在周四表示，它持有的黃金增加了0.13%。

在其它因素方面，美國和以色列代表團在開羅舉行新會談，希望能解決以色列和哈瑪斯(Hamas)之間停戰協議的分歧點。