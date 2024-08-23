台股今天量大且漲停收盤個股包括：訊芯-KY(6451)、均豪(5443)、志聖(2467)等；國際半導體設備展將於9月4日開展，均豪為先進封裝設備商，受專於CoWoS題材，均豪今年為了拿下晶圓大廠的CoWoS訂單，不僅提供AOI光學檢測設備，還供應可以驗證AOI光學檢測設備準確性的白光干涉量測設備，讓晶圓大廠有雙重的安心。鴻海(2317)集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY今年前7月營收25.71億元，年減12.96%。隨消費性電子拉貨效益顯現，加上CPO(共同封裝光學元件)逐步展開出貨，預期公司下半年營運動能有望較上半年回暖。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，台股短線急漲之後再度回檔實屬正常，待籌碼反覆沉澱後，伴隨美聯準會降息在即、美總統大選政策利多催票可期與傳統電子旺季，第四季台股仍有再往上攻的機會，對於中長線投資人反而可留意分批加碼的機會。張繼文進一步分析指出，根據彭博統計，自2016年以來不同季度進場布局台股，以第三季進場之平均表現最為亮眼。以加權指數為例，第三季底進場並持有3個月的平均表現為5.5%，高於全年其他季度；其中若觀察權重較大的電子指數，平均表現亦達全年最高的6.6%，並且優於大盤，投資人不防逢低佈建創新科技等相關ETF，以掌握市場契機。