關於今（23日）有媒體報導稱，兩岸圈流傳著幾份「律師函」，指民進黨黨團總召柯建銘，「早年有意在大陸南京投資項目，並向香港資金借款入股」；針對此事，柯建銘下午在臉書發出「鄭重聲明」，駁斥該訊息，並指這是屬中共認知作戰之假訊息！

近來不少綠營大咖頻遭查辦，引來外界熱議賴清德是否「揮刀殺四方」，並猜測檢調下一位會辦誰？其中，身陷政治獻金爭議與京華城案的民眾黨主席柯文哲，是被最多人點名者，但今卻有消息傳出，柯建銘也捲入大陸投資的金錢爭議案。 柯建銘則予以駁斥。

柯建銘該篇聲明中提到，「針對風傳媒今日報導，引用星島網之網路傳言，並未訪問本人，是屬中共認知作戰之假訊息，呼籲媒體請勿以訛傳訛，以免誤觸法律，特此聲明」。對此有網友留言認為「支持柯總召提告」、「支持提告以證清白」、「真的該管管了」；但也有另一派網友說「為何不敢提告?不是很嗆嗎」、「不用這麼溫柔，大家都不習慣」、「又中共哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。