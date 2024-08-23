大陸女星景甜出眾的外型讓她擁有「人間富貴花」封號，且出道後星途順遂的她，已經演出過不少好萊塢電影，包括《長城》、《金剛：骷髏島》、《環太平洋2：起義時刻》等。不過她在新劇《四海重明》中不僅被批「裝嫩」，還被指出與男主角張凌赫CP感不足，難以讓人入戲。

從小說《我有三個龍傲天竹馬》改編的仙俠劇《四海重明》，在播出後成功創造話題，但是劇中景甜飾演性格活潑爛漫的少女，而為凸顯出角色古靈精怪的形象，她不時以歪頭、挑眉、抿嘴等表情及肢體表現，讓許多觀眾直呼出戲；不僅如此，外界認為她與小9歲男主角張凌赫沒有CP感，且與劇中飾演她母親的高露僅相差5歲，讓劇迷有些難以接受。

景甜被指出與男主角張凌赫CP感不足。（圖／翻攝自微博）

對此，陸媒《搜狐娛樂》分析景甜從《司藤》到《四海重明》角色的轉變，指出景甜在該部劇中「讓人記住的只有傻白甜，沒有另一重性格」，因此有業界人士認為，若無法展現足夠的扛劇能力，未來將會面臨嚴重的資源降級，甚至可能影響到她在演藝圈中的地位。

景甜曾被吐槽為票房毒藥。（圖／翻攝自微博）

其實景甜出道至今演出過許多作品，更與不少大咖巨星合作，但是幾乎有她演出的電影，票房都相當慘淡，因此被吐槽為票房毒藥，也遭譏「怎麼捧都不紅」。景甜後來從電影轉戰電視，收視依舊不佳。