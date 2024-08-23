針對烏日區私幼兒虐事件，教育局長蔣偉民堅持採一對一方式安置學生，與議員僵持。（林欣儀攝）

台中市私幼涉兒虐案持續延燒，教育局19日勒令該園所停辦1年，並將協助安置84名學生轉園，但市議員張家銨抨擊，距開學僅剩1周，許多學生至今未獲安置，要求教育局召開說明會完善處理，教育局長蔣偉民則堅持一對一與家長溝通，雙方僵持，最後議會教文委員會決議教育局必須開說明會。

台中市議會今天審查112年度決算，張家銨針對烏日區私幼涉兒虐案提臨時動議，要求教育局針對尚未接受轉園安置的34名學生與家長召開說明會，她指出，教育局在安置計畫尚未確定就發新聞稿勒令該園停辦1年，卻至今未公開對家長說明，僅採私下電話協助安置，引發家長質疑安置先後順序不公等問題，強烈質疑教育局一味逃避問題。

市議員江肇國則說，教育局勒令該園所停辦1年是採發布新聞稿方式公布，都未通知家長，家長分別從新聞、園所方面獲知消息，但園所自稱是藍綠惡鬥下的犧牲品，教育局沒有處理好幼兒園停辦後衍生的問題，尤其應該召開全體家長說明會並做好配套。

委員會多名議員要求教育局近日召開說明會，但蔣偉民說，教育局絕不迴避問題，84名學生中僅剩34人尚未獲得安置，採一對一電話聯繫家長，可針對家長需求協助媒合園所，此方式比開說明會是更專業化及個別化服務。

教育局堅持不願開說明會，雙方僵持，市議員陳淑華、陳廷秀都說，兒虐零容忍，大家對停辦1年的處分沒有意見，但應該公開對家長說明轉介方式並規畫清楚，之後也可以逐一個別處理與輔導家長、孩子的情況，只要找處學校就可開說明會處理。市議員吳佩芸則認為，教育局應盡速處理，避免家長的怒火持續累積甚至爆發。

台中市議會今天審查112年度決算，教育文化委員會召集人李中決議，要求教育局召開家長說明會。（林欣儀攝）

最後委員會召集人李中決議，該案照案通過，教育局應統一處理並召開說明會協助剩餘34名學生安置。至於何時能開說明會？蔣偉民表示，說明會無法說開就開，還要再研議。