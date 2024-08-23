苗栗縣政府結合21家社福機構團體，提供縣內低收入戶、中低收入戶高中職以上的學生暑期工讀，23日全體打工學生群聚一堂舉辦成果發表會，副縣長邱俐俐頒獎表揚優良工讀心得獎的3位工讀生。（謝明俊攝）

苗栗縣政府結合21家社福機構團體，提供縣內低收入戶、中低收入戶高中職以上的學生暑期工讀，即將在8月底結束，23日全體打工學生群聚一堂舉辦成果發表會，副縣長邱俐俐頒獎表場獲得優良工讀心得獎的3位工讀生，同時期勉透過工讀的歷練及學習到的經驗，能夠轉換為成長的助力，提升更高更廣的視野。

縣府社會處為協助弱勢家庭2代子女培養自身能力，擺脫貧窮循環，結合21家社福機構團體推動2024年幸福起飛暑期工讀計畫，提供低收或中低收入戶45位就讀高中以上的學生暑期工讀機會，為期2個月，即將在8月31日結束。

23日社會處在縣立圖書館4樓講演中心辦理暑期工讀成果發表會，現場展示每位工讀生所寫的工讀心得，顯示他們工讀期間收穫滿滿，副縣長邱俐俐亦到場致詞勉勵，肯定工讀學生在工讀期間的優異表現，並頒發獲選優良工讀心得獎人員獎狀及1千元禮券。

邱俐俐指出，2個月前開始工讀的學生們，還有些靦腆，經過2個月的歷練，現在則展現工作的成就感和自信，希望工讀經驗能轉化為成長的助力，能夠進一步的接觸人群、了解社會，縣府將會持續提出優質的社福政策，提升幸福指數。

另外，今天也邀請獅潭區社會福利福服中心社工督導劉欣怡，帶領工讀生進行相見歡破冰活動、團隊分工兵工廠、心得交流世界咖啡館等團體課程，讓每位學生分享工讀經歷，並分享每位工讀生的工讀心得或小趣事。