東陽總裁吳永祥表示，未來會再繼續覓地擴廠，並重新佈局規劃，以滿足東陽3-5年長期發展需求。

台南文旦大賽入選61人名單曝光 助民眾選購優質農產
柳營奇美醫院深耕在地20年 設置照片回憶展
又獵地！東陽宣布租用台南新市4.8萬坪土地
#東陽 #坪土地 #購入 #新市 #台南
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷