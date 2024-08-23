東陽總裁吳永祥表示，未來會再繼續覓地擴廠，並重新佈局規劃，以滿足東陽3-5年長期發展需求。
《汽車股》東陽擴大布局產能 再取得新市園區4.8萬坪土地
東陽(1319)隨著市場長期效益看好，目前東陽台南廠區14萬坪土地滿載已不敷使用，繼去年11月約6億元購入安南科工區近5,000坪土地及今年5月約10億元購入七股科工區1.5萬坪，今日再獲經濟部審查通過台南新市產業園區48,189坪土地承租案。
東陽(1319)隨著市場長期效益看好，目前東陽台南廠區14萬坪土地滿載已不敷使用，繼去年11月約6億元購入安南科工區近5,000坪土地及今年5月約10億元購入七股科工區1.5萬坪，今日再獲經濟部審查通過台南新市產業園區48,189坪土地承租案。
東陽總裁吳永祥表示，未來會再繼續覓地擴廠，並重新佈局規劃，以滿足東陽3-5年長期發展需求。
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