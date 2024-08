ILY:1。(J&B Entertainment提供)

韓國知名女團選秀節目《Girls Planet 999》成軍的女團「ILY:1」,出道3年發行3張迷你專輯,在YouTube累積6首百萬點擊單曲,共計超過2000萬觀看,最新〈illang (Firework)〉MV,上線不到幾天迅速突破百萬觀看,衝出好成績。除了新專輯外,她們也宣布好消息,啟動新一輪的巡演「Beyond the Spotlight ILY:1」,進軍從未到訪過的城市,首站選在台北西門町,隨後前進多倫多、蒙特婁和溫哥華等北美三大城市。雖然是首次來台演出,但團員們對台灣並不陌生,當中就有2位團員Rona和Elva是正港的「台灣囡仔」,這次回到自己的家鄉開唱,對她們來說別具意義。

ILY:1由Nayu、Ara、Hana、Ririka、Rona、Elva共6人組成,平均年齡僅18歲,團名含有將成員們各自獨一無二的魅力融為一體展示給大家看的意思,同時也是「I Love You」的縮寫,代表粉絲對她們的愛會一直陪伴度過所有瞬間。而粉絲名取為「Only:1」,也呼應團名,代表粉絲對她們來說是唯一珍貴的存在。出道以來已發三張迷你專輯,最新發行的《Illang:Firework》中,一首〈I MY ME MINE〉在網路上發起「IMMM_challenge」,魔性弦律加上洗腦舞步先網友翻跳熱潮,專輯同名單曲〈illang (Firework)〉也於本周二上線,短短幾天便累積將近70萬觀看,人氣相當驚人。

Rona開心表示:「出道第3年終於可以到我和Elva的故鄉表演,非常期待,我們會好好認真準備的!」Elva興奮表示:「從出道以來,我就一直期待和夢想著能夠回到我的家鄉,用中文和觀眾打招呼跟表演給大家看,這一次我們終於要去了!」一起打拼的團員們,平常就常常聽他們說著家鄉的大小事,對於這次來台「首唱」也感到相當興奮,除了要和台灣的粉絲見面外,也很期待姐妹們掛在嘴邊的台灣美食和手搖飲,直呼:「終於可以吃到這些聽得到卻吃不到的美食了!」Rona和Elva也已先和公司許好願,「希望有時間帶姐妹們去夜市吃小吃,等不及要當導遊帶他們好好逛逛台北了!」

Ririka小時候曾來台旅遊,對於台灣的美食和風景念念不忘,其他成員則都是第一次,Nayu除了想去台北101外,也想一虧台灣美麗的夜景。Ara則希望團員介紹好吃的台灣餐廳,讓她們可以品嚐道地的台灣料理。不過,讓他們最期待的還是Rona和Elva念念不忘的夜市美食和手搖飲,Rona得意表示到韓國前,每週都至少逛3天夜市,直呼要帶團員們品嚐麻辣鴨血和50嵐的波霸紅茶鮮奶。Elva也常和團員們約定要帶他們逛夜市,「我跟其他團員們從以前就一直在講要一起去逛夜市小吃攤販,還有吃火鍋、滷肉飯、珍奶等等,希望排除演唱會時間可以帶她們去逛逛!」已做好當導遊的萬全準備。

這次巡迴首站來到台灣,ily:1也透露在曲目上有巧思,呼籲粉絲們可以期待一下,而談起華語歌曲,Ririka最愛紅到韓國的電視劇《想見你》,聽不懂中文的她在餐廳聽到副歌的旋律響起,就立刻被抓耳,直呼:「我想練習唱這首歌。」Hana則對於洗腦神曲〈學貓叫〉印象深刻,常常邊聽歌邊跟著哼唱。而2位台灣囡仔近期的口袋歌單則是天后蔡依林的〈無言以對〉和近日以新人之姿迅速攻佔各大數位平台的〈在迦納共和國離婚〉,還是相當關注華語音樂。

「2024 Concert In Taiwan [Beyond the Spotlight ILY:1] 」將於10月12日晚間6點在台北西門町Westar,門票8月24日下午1點在KKTIX售票系統正式開賣,更多活動詳情請洽三啪娛樂行銷公司官方粉絲專頁。