台南市中西區湖美街1棟社區大樓1樓近年開設1間按摩館，對外打著越式洗頭、按摩服務，實際上是半套店，大樓住戶擔心影響房價，嘲諷洗頭都是「洗X頭」，警方22日傍晚6時突擊逮獲1對男女，陳姓負責人與王姓女櫃台否認從事色情，但當場一團「有男人味」的衛生紙突破嫖客心房，陳男與王女同遭妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。

這家按摩養生2022年即遭查獲色情，業者屢換人頭重新開幕，作風低調但換湯不換藥，員工都備有教戰手則，對警方盤問堅決否認到底。

業者7月中重新開幕，對外打著越式洗頭、舒壓按摩名義，以「無需經驗」、「學歷不拘」、「月入2萬9000元至6萬元」在網路招募員工。公司簡介上還寫著「賺多少由你作主」、「獎金高」、「福利優」。

店面開設在14層社區大樓1樓，該大樓約有240戶，為套房型的住宅大樓，完工約25年，30多坪以上的住戶在市場上仍有超過千萬元的價格。

許多大樓居民擔心色情行業進駐會影響房價，引發反感，希望政府將其斷水斷電，或對出租的房東開罰。

警方22日傍晚前往查緝，查獲1對男女獨處房間，業者堅稱是舒壓按摩，警方撿起一團衛生紙，拿著紙團質問「明明有男人的味道」突破嫖客心房，心虛說「你們不會告知我家人吧？」坦承犯案。

嫖客坦承每次1500元從事性交易，起初否認是常客，被問及光顧次數時，卻稱「1個月3次」。

除了1對男女，警方還在現場找到3名女子，雖店家打著越式洗頭，員工卻都是20多歲到30多歲的台灣女子，34歲陳男與41歲王女台堅稱經營純按摩，警方最後仍依妨害風化罪嫌，將2人移送台南地檢署偵辦，其餘人依照社維法裁罰。