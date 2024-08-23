台北101將於9月3日舉行三年一次的董監事改選，傳現任董事長張學舜將卸任。50歲「防疫女神」藝人賈永婕證實，將接任台北101董事長。對此，國民黨文傳會主委、立委李彥秀表示，賈永婕在疫情期間出錢出力，社會形象好、人氣也高，有助於提升101能見度，但也要負責101長遠規劃，任重道遠，國民黨給予最大祝福。

賈永婕22日證實將於9月3日接任台北101董事長一職，她表示從接到邀約到答應只花了3天考慮，「50歲這年，剛搬家又接下新工作，有很多全新的開始。」她也在臉書分享她於台北101前的合照，寫道：「人生下半場預備備，迎接新挑戰。」

對此，國民黨立委李彥秀今天（23日）表示，賈永婕在疫情期間出錢出力，捐贈物資，是「防疫女神」，社會形象非常好，累積了高人氣，她相信財政部也是看重這點，才邀請賈永婕擔任101董事長。

李彥秀強調，形象與人氣有助於提升101能見度，但是董事長也要負責實際經營與長遠規劃，賈永婕任重道遠，「我們給予最大的祝福」。

財政部昨表示，賈永婕接台北101董事長之職，行政院已核定，之所以會選擇賈永婕，主要看上她時尚、行銷等專長，學歷也不錯，與台北101的形象符合。