由許光漢、王淨、馬念先等人主演的Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》首度舉行實境辦案挑戰，劇中常常不在狀況內的分局長馬念先，居然迅速找到第一個線索，現場充滿笑料，Lulu黃路梓茵形容「正港小隊」再度合體辦案是「一塌糊塗、莫名其妙」，林鶴軒則笑著補充：「是一盤散沙。」但最後飾演小隊長的王淨稱讚大家最後還是有「聚沙成塔」的感覺。

除正港小隊之外，也邀請「成魔小隊」由主創團隊監製金百倫、出品人黃惠玲、導演程偉豪、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞以及黃宣組成體驗尋找線索，阿部瑪利亞一踏進體驗裝置就驚呼：「斯勾以！（日文：好厲害）」最後由戲裡戲外都是資優高材生的泱泱（吳泱潾）最先完成解謎。

導演程偉豪（左起）、出品人黃惠玲、泱泱（吳泱潾）、黃宣、阿部瑪利亞、監製金百倫組「成魔小隊」辦案。（Netflix提供）

讓在劇中飾演補教名師還和泱泱譜出一段師生戀的黃宣直呼：「果然是我教出來的學生，聰明！」沒想到泱泱（吳泱潾）卻接著直言：「剛剛拼出線索後，我還在思考說真的有那麼簡單嗎！」讓一旁的監製金百倫傻眼，黃宣笑說：「所以是說在場的大家都很傻嗎？」引起現場一陣爆笑。談及體驗心得，阿部瑪利亞和泱泱則紛紛大讚很有趣、像是一個沉浸式體驗：「真的很適合大人小孩一起來玩。」

泱泱（中）戲裡戲外都是高材生解謎難不倒，黃宣（左）豎起大拇指稱讚，右為阿部瑪利亞。（Netflix提供）

Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》是2023年全台票房冠軍現象級動作喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生影集，該作由雙豪導演程偉豪與殷振豪聯手出擊，攜手原班人馬許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐等亮眼卡司共創獨特類型犯罪喜劇影集，已在全球Netflix獨家熱播。