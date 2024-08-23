基隆市醫師公會今(23)日中午邀請謝國樑市長參加於醫師公會召開的「守護基隆醫政座談會」，座談會由王俊傑理事長等理監事發起，邀請醫師自願參與，醫師公會理監事幹部、基隆市各醫院院長或副院長代表等近50人參加。會中王理事長及醫師們表達「守護基隆」的理念，支持好的市政團隊延續，醫師們可以在市府政策合作下，發揮醫療專業，共同照顧市民健康。

會中謝國樑市長及衛生局張賢政局長，與醫師們共同檢視過去一年半基隆市醫療政策，謝市長上任後，重新啟動召開已經暫停幾年的「醫事審議委員會」及「緊急醫療諮詢委員會」，委員會中研議精進醫療品質，並在合於法規內簡化醫事管理申辦流程，讓醫療執業環境更友善，醫師可以專注發揮醫療專業，照顧市民健康。

此外，為了配合三總基隆分院爭取中央擴建預算，一般急性病床預計從100床擴充為250床，謝市長也指示衛生局全力協作此擴充案送審中央前的規劃流程，衛生局及基隆市醫事審議委員會密切合作，輔導該院計畫內容除了擴增床位，也隨擴建同步投入資源照顧基隆市市民老年醫療等各項需求；全案已經送到衛福部待確認核定中，完成後將大幅增加基隆市醫療量能及品質。

謝國樑市長參加守護基隆醫政座談會 打造有愛健康城市（圖／基隆市政府提供）

衛生福利部針對各縣市政府去年(112年)衛生業務考評，基隆市獲得保健、防疫等四大類衛生業務優等獎，並有12個子項目得到縣市分組第一名，以及其他多項佳績，這些優異成績實質上都是公私協力合作的成果，謝市長特別感謝醫師們共同付出貢獻。

謝市長過去一年半已多次與醫師進行醫政座談，發揮合作夥伴關係，促成醫療執業環境友善，讓醫師可以發揮專業，照顧市民健康，已逐漸累積成果，本次座談會醫師們除了懇請謝市長與林沛祥委員向中央提出基層醫療建言外，也感謝謝市長和張局長上任以來，對行政流程的簡化便民化。因此醫師們全力支持謝市長帶領的市政團隊延續守護基隆，持續打造本市人本、友善、關懷、最有愛的健康城市。