燦坤今年上半年營業收入94.03億元，年減7.38%，以銷售結構面，數位占45%、家電占55%，其中數位在後疫情時代商品，如筆電、蘋果商品等整體銷售較低，導致營收比去年減少。營業毛利14.06億元，年減5.45%，毛利率14.95%，年增0.3個百分點；營業利益1.25億元，年減38.42%，營益率1.33%，年減0.67個百分點；本期淨利0.90億元，年減41.94%，淨利率0.96%，年減0.57個百分點；EPS達0.77元，低於去年同期的1.32元。

燦坤今年第二季門市達293店，低於去年同期的295店，整體分布門店北部占45%。燦坤說明，兩家店經調整後未能達成預期。

燦坤發言人王友良表示，燦坤持續展店，並整改現有門市。下半年為消費型電子銷售旺季，加上AI商品動能，燦坤持續加強節能家電以及AI商品銷售。燦坤前7月營收111.51億元，年減7.01%。