台北巿政府2023年起編列1億元預算辧理「台北市住宅社區創能儲能及節能補助計畫」，其中玻璃隔熱膜2000萬的補助經費，執行率高達175％。今年則碼到2500萬、每戶3萬元，開放申請2個月就已受理1470件早已額滿。許多民眾在施工前確認尚有補助餘額，完工後卻額滿無法申請。國民黨台北市議員汪志冰也建議環保局，考慮先動用第二預備金平息民怨，並精進改善補助辦法。

汪志冰指出，因全球暖化氣候異常，各國紛紛推動節能減碳政策，台北巿環保局為因應政策，及提升市民對淨零排放之認知及參與，從2023年5月起首次辦理「台北巿住宅社區及團體創能儲能及節能補助計畫」，因玻璃隔熱紙可有效降低3~5度，8月又新增補助住家設置玻璃隔熱膜，吸引了1340件民眾申請核准金額3495萬元，超過原本2000萬經費近1500萬，執行率超標175％，極受民眾歡迎。

而環保局今年其中就補助建物玻璃隔熱膜項目，增加經費到2500萬，每戶補助隔熱膜上限3萬元，申請期間自今年6月19日至10月31日止或經費用罄止，和去年一樣，民眾申請案雪片般飛來，極為踴躍，截至8月20日止，已有1470件，不到2個月時間經費就已用罄。有民眾8月初知道有隔熱膜補助，在施工前去電環保局以及施作廠商確認補助概況，得到的都是尚有餘額可以申請的答案，因此才請廠商施工，並付清款項，等到完工後申請補助，卻已額滿不再受理。

汪志冰認為，對於民眾的陳情內容，台北巿環保局作業確有不臻完善之處，建議台北巿環保局就上述民眾補助風波，可以考慮動用第二預備金平息民怨，未來補助額度必須考慮增加，對於申請進度能更詳加規劃及揭露，讓民眾能有所掌握，別讓一件利民政策，卻因規劃及作業不夠周延，美事成了擾民，得不償失。

環保局表示，為減輕室內空調負荷達節能成效，今年推動創儲節能補助計畫，補助住宅、社區於建物張貼玻璃隔熱膜，民眾於施工完成後檢附相關申請文件向環保局提出申請，該局並依受理順序進行補助。因民眾申請踴躍，該項補助提前額滿，自8月15日起不再受理，目前申請近1,500件，已依申請順序陸續審核中。

環保局說明，針對補助申請程序，該局已檢討精進改善，未來辦理類似補助計畫時，將即時揭露相關資訊，包括補助項目、剩餘名額等，以維護民眾權益。另114年已編列相關預算，持續推動創儲節能補助工作，落實公正轉型，打造宜居永續生活。