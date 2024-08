生涯累積超越500億串流天量的英國歌手山姆史密斯(Sam Smith)為了慶祝首張專輯《寂寞時分》(In The Lonely Hour)發行10周年,除了在近日推出豪華版專輯《寂寞時分 十周年紀念版》(In The Lonely Hour 10th Anniversary Edition )外,更在今(23日)驚喜推出與宇多田光合唱代表作〈Stay With Me〉全新版本,讓粉絲興奮留言:「什麼神組合!我沒了!」

山姆表示自己和〈Stay With Me〉一直有很深厚的連結,不僅很開心看到歌曲在日本取得巨大的成功,自己也很喜歡到日本演出,他表示:「宇多田光的傳奇與成就本身就已經說明了一切。我很驕傲能邀請日本史上最成功的音樂人之一,參與這次〈Stay With Me〉的新版本。」宇多田光也表示很榮幸能參與:「這首歌曲中傳遞的脆弱與渴望,觸動了許多人的心弦。能與山姆的原聲一起合唱,並由當時為他錄製的同一位錄音師為我錄音,是一種無法用言語形容的經驗。這感覺就像是蟲洞打開,在那短暫的瞬間,我們穿越時空連結在一起了。」

山姆史密斯首張專輯《寂寞時分》中收錄了〈Stay With Me〉、〈I’m Not The Only One〉、〈Lay Me Down〉等經典代表作,專輯於2014年發行後不僅在家鄉英國奪冠,寫下當年銷量最高的首張專輯紀錄外,也讓他以新人之姿在美國創下 6 百萬張銷量,更一舉奪得 4 座葛萊美大獎。此次《寂寞時分 十周年紀念版》除了換上全新封面、重新調整曲序並加收新曲外,山姆在 2019年宣布自己為非二元性別者後,這次也重新灌錄歌曲〈Stay With Me〉,將原先歌詞中的「I’m just a man」改成「baby understand」。