醫界日前主張診所與藥局應「同工同酬」，健保署同意將診所藥事服務費提升至與特約藥局一致，對此藥師公會全聯會在昨日（22）「西醫基層總額研商議事會議」中，全數退席以示反對。今天（23）下午召開「常務暨縣市公會理事長聯席會議」，針對立委賴惠員欺騙「協調會取消」一事，已向民進黨提出檢舉，並成立小組籌備抗爭工作；下次協調會將在8月29日舉行。

藥師公會理事長黃金舜說明，原先定好16日要召開協調會，商量調高診所藥師藥事服務費一事，但立委賴惠員在13日突然通知「會議取消」，實際上卻找了醫界代表和主管單位，試圖排除藥界意見。

他怒斥，「整個過程就是在騙我們」，賴惠員讓藥師公會不能表達聲音，包含協調會、健保署會議在內，所有的會議都好像已經安排好，「充滿陰謀」。

黃金舜指出，藥師公會對這種欺瞞行為十分不滿、也很遺憾，因此已發函給民進黨中央黨部，正式檢舉，希望針對賴惠員的行為對公會說明清楚。

另外，昨晚健保署長石崇良答應，會再與藥師公會協商，並將時間訂在8月29號下午兩點。黃金舜表示，藥師公會深怕協商過程是「拖延戰術」，因此已成立小組，準備後續抗爭籌備工作。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，昨天召開基層總額研商議事會議，有討論將診所調劑處方30張以下的藥事服務費39點，提升至與社區藥局一致54點。不過目前仍未定案，大部分與會者皆表達支持，但藥師公會有提出反對，既然有反對聲音，健保署會持續與各界溝通，凝聚共識後再實施。