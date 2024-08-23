金門八二三戰役勝利66周年追思祭典由總統賴清德(左二)親臨主持，向因公陣亡的烈士們獻上最敬禮。(于家麒攝)

「金門現代恩主公」前金防部司令官胡璉將軍之孫胡敏越(中)也到場追思緬懷先烈。(于家麒攝)

「抗日名將」前金防部副司令官吉星文之子吉民立也到金門參與八二三戰役勝利66周年相關紀念活動。(于家麒攝)

金防部官兵代表在陣亡將士墓前插上國旗、鮮花，向逝去的英雄們致敬。(于家麒攝)

不少參戰的老兵回憶起當時砲戰慘烈的情況也都慷慨激昂，格外珍惜和平得來不易。(圖／民眾提供)

今日適逢八二三戰役勝利66周年紀念日，總統賴清德上午在國防部長顧立雄等人的陪同下，親自前往金門太武山公墓主持追思祭悼典禮，向因公陣亡的烈士們獻上最敬禮。名將胡璉將軍之孫胡敏越、吉星文將軍之子吉民立也都到場緬懷先烈；不少參戰的老兵回憶起當時砲戰慘烈的情況也都慷慨激昂，格外珍惜和平得來不易。

八二三戰役勝利66周年追思祭典今天上午在金門太武忠烈殿與公墓隆重舉行，由總統賴清德親臨主持，國防部長顧立雄也率各級將領向陣亡烈士致敬，金門縣長陳福海與地區各界代表亦到場追思，場面莊嚴隆重；「金門現代恩主公」前金防部司令官胡璉將軍之孫胡敏越、「抗日名將」前金防部副司令官吉星文之子吉民立，與100多位八二三戰役老兵及遺族代表也都一起參與祭典，藉此追思緬懷先烈，因為有這些先烈英雄犧牲生命來保家衛國，才換來台、澎、金、馬幾十年安定。

有參戰老兵回憶起砲戰的慘況說，當時部隊駐紮在歐厝，他與其他袍澤弟兄吃完晚飯後，正在老百姓菜園中的水井旁舀水準備洗澡，洗到一半就開始聽到四處乒乒乓乓，滿天砲彈亂飛炸得一蹋糊塗，大家趕緊水一淋、衣褲拿著跳進一旁溝渠裡躲砲彈穿好衣服趕緊回到部隊備戰，期間他的小腿跟屁股還被彈片打到負傷，現在想起來還心有餘悸，因見證過戰爭的無情，方知和平的可貴，真期盼兩岸能永續和平發展，不要再有戰爭的發生。