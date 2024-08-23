日本央行在7月底意外升息導致日圓急升並引爆日圓套利交易平倉潮，這被視為是觸發全球股災的元兇之一。與其副手日前試圖安撫市場的說法相比，植田此番發言顯然偏向鷹派。

日銀副總裁內田真一（Shinichi Uchida）在8月初公開承諾「市場不穩定，央行就不會升息」，「有鑒於市場波動加劇，我們需要維持當前的貨幣寬鬆水準」。當下日圓應聲急貶，全球股市也立即大漲表態。

受日銀總裁植田的發言影響，周五日圓兌美元一度急升0.7%，目前漲0.4%，報145.63兌一美元。日經225指數午後由跌轉升，終場上漲0.40%，收在38,364.27點，創下3周新高。投資人在消化了植田的談話後，認為其立場沒有先前所擔心的那樣強硬。

State Street Global Advisors亞太區經濟學家Krishna Bhimavarapu表示，近來日圓走強和日本重新推出能源補貼，短期內將減緩通膨。如果數據如我們所預期，那麼日本央行下一次可能要到12月才會升息，因為對通膨急升的擔憂已經緩解。

市場交易員認為，在最近爆發股災之後，日銀在10月升息的可能性很小，但12月升息的可能性達到70%。

Saxo Markets貨幣策略部門主管Charu Chanana表示，植田在議會發表的言論已經熄滅了日銀可能因為那場市場動盪而放棄再度升息的臆測。他並警告，為進一步升息敞開大門，這對日圓有利，但對股市不利。

周五公布的日本7月消費者物價指數（CPI）年漲2.8%，與6月漲幅相同，但高於經濟學家預估的年漲2.7%。

彭博社報導，經濟學家Taro Kimura在植田開始接受國會質詢前表示，我們認為他不太可能釋出鴿派訊息。我們不認為日圓飆升或股市波動已經讓日銀放棄再度升息這個選項。植田的說法可能再度引發日圓套利交易的清盤。